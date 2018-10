Miroslav Stoch: Je to kruté, prohrálo lepší mužstvo

„Někdy je to kruté, že prohraje lepší mužstvo. Ale ukázali jsme tu výborný výkon, velkou kvalitu a cesta, kterou jdeme, je správná. Když budeme takhle pokračovat, můžeme se vyrovnat top týmům v Evropě,“ řekl po zápase v Petrohradě Radiožurnálu Miroslav Stoch.

Sám jste vystřelil asi pětkrát, jednou míč skončil na břevně. Která střela vás mrzela nejvíc?

Samozřejmě ta první, protože když trefíte břevno, je to smůla. Rozhoduje pár centimetrů a kdyby to šlo níž, je to gól. Střel jsme dnes měli hodně, někdy jsme to vyřešili špatně, jindy chybělo štěstí nebo chybělo pár centimetrů. Musíme makat, pokračovat takhle a příště se nám to vrátí.

Vypadalo to, že gólman si myslí, že jde střela daleko vedle.

Nejdřív to vypadalo, že jde střela dost nad bránu, ale míč v posledním momentu zaplaval a spadnul. Gólman zůstal stát a ani se nepohnul. Kdyby to šlo trošku níž, je to gól.

Hodně jste stříleli z dálky, byl to plán?

Když máte prostor, a Zenit nám ho dával dost, tak to musíte zkoušet. Šancí na střelbu bylo hodně, ale bohužel nám tam žádná nepadla.

Inkasovali jste z první střely Zenitu, která šla přímo na bránu. Řekl jste si, že je to opravdu smůla?

Samozřejmě. Tlačili jsme je, byli jsme víc na míč a z jednoho protiútoku nám dali gól. Výhoda velkých mužstev je, že nemusí hrát dobře, ale stačí jim jedna dvě šance.

Teď máte hodně nabitý program. V pátek cesta, v sobotu jediný volný den, v neděli zápas. Jak to zvládáte?

V pohodě. Není to nic lehkého, ale zvykli jsme si na to už v minulé sezoně. Musíme dobře regenerovat, správně se starat o tělo a v neděli to musíme zvládnout. Pak je reprepauza, kde si oddychneme, načerpáme nové síly a jedeme dál.

Bez ohledu na výsledek, cítíte, že se Slavie oproti minulé sezoně zlepšila?

Myslím, že ano. Jen to ukazuje, že cesta, kterou se nás trenéři snaží vést, je správná. Pořád je na čem pracovat, ale když budeme takhle pokračovat, budeme se neustále zlepšovat a k dobré hře, kterou předvádíme, budou i výsledky.