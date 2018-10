Slávisté se chystají na druhý zápas Evropské ligy, do Petrohradu s nimi odletěl 18letý Matěj Valenta

Prosadit se jako odchovanec ve fotbalové Slavii je v současnosti obtížné. Vršovický klub totiž přivádí hotové hráče za desítky milionů korun. Několik talentů přesto šanci má. Tu největší Matěj Valenta, který s týmem odcestoval i do Petrohradu k dalšímu zápasu Evropské ligy. Petrohrad 19:40 3. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávisté vstoupí do Evropské ligy proti Bordeaux (ilustrační foto) | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

Čekání na letadlo směr Rusko si Matěj Valenta krátil klábosením s dalším mladíkem Janem Matouškem. Za něj Slavia nedávno vysázela čtyřicet milionů korun, zatímco Valenta je v klubu už od náboru a prošel všemi mládežnickými výběry.

FK Zenit Petrohrad - SK Slavia Praha

„Pro mě je to strašný skok, ale hlavně je to odměna za tu práci, kterou jsem fotbalu obětoval. Jsem rád za tuhle šanci,“ říkal při odletu pro Radiožurnál mladý fotbalista.

Valenta by rád napodobil Jaromíra Zmrhala a Tomáše Součka, kteří coby odchovanci patří ke slávistickým oporám a dotáhli to až do reprezentace.

Jenomže ti do áčka přišli v době, kdy si klub nemohl dovolit drahé posily. Osmnáctiletý mládežnický reprezentant má cestu o poznání složitější. Upozorňuje na to i trenér Jindřich Trpišovský.

„Nesporný talent má a teď bych řekl, že ho čeká to nejhorší, kdy po dobrém začátku musí obhajovat svojí pozici a zlepšovat se v prostředí, na které není úplně zvyklý,“ upozorňuje na možná rizika slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Posun i díky společným tréninkům

Valenta nejčastěji nastupuje ve středu zálohy. Stejně jako třeba mnohem zkušenější Josef Hušbauer. Od starších spoluhráčů se proto snaží hlavně něco přiučit, i když na hřišti zatím tolik příležitostí nedostává.

„Je to neskutečné. Učím se od nich, pozoruje je na tréninku. Strašně mi pomáhají v posunu do dospělého fotbalu a jsem za to rád,“ těší Valentu.

Přesun z mládežnického fotbalu mezi dospělé je přitom nejtěžší. I trenér Trpišovský je proto opatrný, když má Valentům potenciál ohodnotit.

„Nějakou příležitost dostal, nějakou ještě dostane. Pak pro něj bude důležité, aby to přenesl i do zbytku sezony,“ dodává Trpišovský.

Slavia věří, že se to Valentovi i v době velkých přestupů povést může. Čtvrteční zápas na hřišti Zenitu Petrohrad ovšem bude mladý záložník pravděpodobně sledovat jen z lavičky náhradníků.