Nabudila jsem holky, že to bude jako derby, usmívala se Stašková po postupu přes Slavii do Ligy mistryň

V dresu tureckého klubu k porážce Slavie přispěla i Češka Andrea Stašková, která v minulosti působila v jiném pražském týmu - konkurenční Spartě.

Fotbalistky úřadujícího tureckého mistra byly po utkání spokojené, a to včetně Staškové. Ta hrála za nový klub teprve čtvrté utkání. Prostředí změnila v létě, do Istanbulu přišla z italského AC Milán.

„Je to hodně velká změna, jak jejich kultura, tak i všechno kolem. Zpočátku to bylo takové děsivé, protože jsem neuměla jazyk. Pomohly mi ale spoluhráčky, překládaly všechno, naše manažerka mě všude provázela, takže jsem si docela rychle zvykla. Teď si nás oblíbí ještě víc s tím postupem,“ říkala Stašková, která v minulosti působila vedle Itálie i ve Španělsku a také v dresu pražské Sparty.

„Popravdě jsem tady nabudila holky, že to bude derby, protože jsem dřív hrála za Spartu a ony tedy říkaly, že budeme jako Sparta a jdeme do nich. Všechny se snažily, nic nevypustily a makaly do konce,“ doplnila Stašková.

Pocit křivdy

Naopak zklamání zažily Slávistky. Podle jejich trenéra Jiřího Vágnera hráčky Galatasaraye po vstřelení rozhodující branky v prodloužení na hřišti zdržovaly.

„Ony to dělaly i u nich a my jsme možná hloupí v tom, že jsme jim to sežrali a jsme tak féroví. Hlavně teda paní rozhodčí k tomu byla nakloněná víc, než mohla být. Jestli někdo používá všechny prostředky, tak ok, ale myslím, že to do sportu nepatří,“ míní trenér Vágner.

Slávistky se tak po dvou účastech v nadcházející sezoně v Lize mistryň nepředstaví. Už v neděli nastoupí zpátky v české nejvyšší soutěži, čeká je Slovácko.

