Slavia se těší po 16 letech na finále Mol Cupu. Na soupeře si ale týden počkají

První velký aplaus se Edenem rozléhal ještě před zápasem. Vzpomínalo se na velkého režiséra a velkého slávistu Miloše Formana. Žádný suverénní „Přelet“ za postupem to ale od domácích až do přestávky nebyl. Za „Vlasy“ se mladoboleslavští hráči začali tahat až ve druhé půli, kdy se už na jejím začátku trefili Josef Hušbauer a Miroslav Stoch.

„Měli jsme tam nějaké příležitosti, ale ne takové, jaké bychom si představovali. Ve druhé půli jsme chtěli hrát více do vápna a víc v klidu, což se ukázalo jako dobrá varianta,“ řekl po zápase střelec úvodního gólu Josef Hušbauer.

Pohlednou akci Slavie, která vedla až jeho nikým nerušené pozici ve velkém vápně, ale prý nezakončil, jak si zprvu představoval…

„Hezky to udělali kluci na lajně. Kuba Hromada to dával pod sebe, Syky (Jan Sýkora) to pouštěl a já to chtěl dávat na druhou stranu branky. Nevím, asi mi to moc nesedlo, ale i tak jsem rád, že mi to tam spadlo,“ dodal Hušbauer.

Dvěma gólovými asistencemi se v utkání předvedl Jan Sýkora a drobný záložník je také rád, že sešívaní znovu reálně útočí dvě největší domácí trofeje. V lize ztrácí na vedoucí Plzeň místo 14 bodů pět a poprvé od roku 2002 jsou ve finále domácího poháru.

„Když skončila podzimní část, tak jsme pořád věřili, že se může něco stát a že když budeme překvapení a nic nás nezaskočí, tak budeme hrát o obě trofeje. To se teď potvrdilo, takže jsme rádi,“ řekl Radiožurnálu Sýkora.

A teď bude Jan Sýkora se spoluhráči čekat, jak dopadne další pohárové semifinále. A jméno soupeře je asi tak jako tak nepotěší. Zlín je na apríla v lize porazil, Jablonec na jaře vyhrál z osmi duelů šest, ve zbývajících remizoval.

Minuta potlesku zazněla Edenem na počest celoživotního slávisty, oskarového režiséra Miloše Formana... pic.twitter.com/ZUUZjjZYDi — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 17 April 2018