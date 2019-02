Slávisté si postupovou euforii přenesli i do české ligy, trenér vzal neproměněnou penaltu na sebe

„Uvědomil jsem si to až ve chvíli, kdy se rozbíhal. Stihl jsem se jen otočit, takže je to moje vina. Nestihl jsem dojít na místo, kde jsem normálně. Na druhou stranu se mi ověřilo, že to funguje,“ prohlásil na Radiožurnálu trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský, který se zapomněl při pokutovém kopu nedívat. Proto pak neproměněnou penaltu Milana Škody proti Slovácku vzal na sebe.

Situace na čele tabulky Fortuna ligy se nemění. V pondělní dohrávce zvítězily Slavia i Plzeň Číst článek

Slavia už v tu dobu vedla o tři góly a navíc o dvě minuty později přidal další branku Tomáš Souček. Podle něj nebylo jednoduché přepnout z Evropské ligy na domácí soutěž:

„Máme postup, nějakou euforii a pak jdeme na ligu. Občas se stane, že hlavy jsou trošku jiné, ale nám se naštěstí povedlo převést euforii na tenhle zápas. Málo se trénuje, pořád se hrají zápasy. O to víc si věříme, že když pořád hrajeme,“ těší záložníka sešívaných.

Slavia popáté v této ligové sezoně vstřelila v domácím zápase čtyři góly. Poprvé skórovala jedna ze zimních posil – záložník Lukáš Masopust, který zároveň po pětiměsíčním čekání odehrál jubilejní 150. ligové utkání.

„Když jsem byl v Jablonci, věděl jsem, že mám 149 startů a dělali jsme si legraci, kdy si to připíšu. Čekal jsem docela a jsem rád, že jsem to oslavil gólem. Hlavně to bylo krásné, navíc proti severní tribuně. Atmosféra mě úplně strhla,“ vyprávěl Masopust.

I díky jeho brance Slavia porazila Slovácko 4:0 a udržela si na čele ligové tabulky tříbodový náskok před Plzní, která zvítězila v Opavě.

Svědík: Dostat góly z brejků je trestuhodné

Hráče Slovácka porážka mrzela, ale zároveň věděli, že zápas na Slavii není pro klub klíčový.

„Ať klidně dostaneme világoš a v sobotu zase vyhrajeme. Slavia je silný soupeř a je dobře, že jsme zvládli zápasy se soupeři z dolních pater. A že prohrajeme se Slavií? Co se dá dělat? Stalo se,“ nedělal si gólman Slovácka Matouš Trmal těžkou hlavu z toho, že v Edenu čtyřikrát inkasoval. Přitom předtím ve třech zápasech udržel nulu.

Podle trenéra Martina Svědíka doplatili Jihomoravané na neproduktivitu a špatnou obrannou fázi: „Mohli bychom pomýšlet na úspěch, kdybychom odehráli výbornou defenzivu, to jsme neodehráli. Dostat na Slavii gól ze dvou brejkových situací je trestuhodné.“

Slovácko se v tabulce i tak drží uprostřed, v posledních sedmi kolech dokázalo pětkrát vyhrát. V dalším ligovém kole navíc doma přivítají v souboji tabulkových sousedů Mladou Boleslav.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 26. 2. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 22 18 1 3 54:18 55 2. Plzeň 22 16 4 2 34:17 52 3. Sparta 22 12 5 5 37:20 41 4. Ostrava 22 11 5 6 30:20 38 5. Jablonec 22 11 4 7 42:22 37 6. Liberec 22 8 7 7 24:19 31 7. Zlín 22 9 3 10 27:28 30 8. Ml. Boleslav 22 8 5 9 40:37 29 9. Slovácko 22 9 0 13 24:35 27 10. Teplice 22 7 5 10 22:30 26 11. Opava 22 7 4 11 30:35 25 12. Olomouc 22 7 4 11 21:34 25 13. Příbram 22 6 5 11 27:51 23 14. Bohemians 1905 22 5 7 10 20:29 22 15. Karviná 22 4 5 13 26:41 17 16. Dukla Praha 22 4 4 14 18:40 16

Fortuna liga | 23. kolo 3.3. FC Slovan Liberec - AC Sparta Praha 3.3. FK Dukla Praha - SK Sigma Olomouc 3.3. FC Baník Ostrava - FC Fastav Zlín 3.3. 1.FK Příbram - MFK Karviná 3.3. Bohemians Praha 1905 - SK Slavia Praha 3.3. 1.FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 3.3. FK Teplice - SFC Opava 3.3. FC Viktoria Plzeň - FK Jablonec