Návrat Kuchty do Edenu je téma spíše pro fanoušky, zní ze slávistického tábory před pražským derby

Pokud nastoupí, bude sparťanský fotbalista Jan Kuchta zřejmě nejostřeji sledovaným hráčem nedělního ligového derby na Slavii. Bývalý hráč Slavie v létě při návratu do Čech dal přednost pražskému sokovi a nyní se může v souboji rivalů poprvé představit v barvách Letenských. Slávisté chtějí Kuchtovi výsledkově ukázat, že se rozhodl špatně, Sparta zase věří, že reprezentant ustojí tlak a poučí se z vyloučení v prvním kole. Praha 19:16 21. října 2022

Pětadvacetiletý útočník v létě kvůli ruské invazi na Ukrajinu opustil Lokomotiv Moskva. I když o něj měla zájem Slavia, odkud v lednu do zahraničí odešel, reprezentační útočník se rozhodl pro Spartu. Letenští jej získali na roční hostování s opcí.

Dá se očekávat, že slávističtí fanoušci budou na Kuchtu v nedělním šlágru 13. ligového kola reagovat velmi negativně.

„Jsem si jistý, že Honza ví, co ho v neděli při derby čeká. Všichni víme, že atmosféra v Edenu bude velmi intenzivní a že bude hodně zaměřená konkrétně proti němu. Myslím, že je profesionál, a očekávám od něj, že ukáže svou zkušenost. Musí se s tím popasovat nejen jako hráč, ale i jako člověk,“ řekl na tiskové konferenci dánský trenér Sparty Brian Priske.

Kuchta odehrál za Slavii proti Spartě v součtu s pohárem čtyři soutěžní derby s bilancí tří vítězství a jedné porážky před rokem v říjnu. Gólově se prosadil vloni v květnu při výhře 3:0 na Letné v semifinále MOL Cupu, v němž skóroval dvakrát.

Téma spíše pro fanoušky

Slávisté tvrdí, že jeho návrat do Edenu v roli soupeře příliš neprožívají. „Nějaké velké téma to pro nás v kabině nebude, zatím jsme se o tom ani s kluky nebavili. Myslím, že to bude téma spíš pro fanoušky,“ podotkl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

„Pro nás je to aktuálně hráč Sparty, rozhodl se tak, jak se rozhodl. Respektujeme jeho rozhodnutí. Budeme se ale snažit o to, aby výsledkově pocítil, že se rozhodl špatně,“ doplnil spolupracovník hlavního trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského.

S realizačním týmem prý nebudou po hráčích chtít, aby se pokusili dostat Kuchtu do nepohody.

„Soustředíme se na svůj tým, tohle je věc Sparty a toho hráče. Na tyhle věci se my vůbec soustředit nebudeme,“ odmítl Köstl.

Kuchta hned v prvním kole této sezony při prohře 1:2 s Libercem zasáhl kopačkou do hlavy brankáře Oliviera Vliegena a od disciplinární komise dostal trest na pět soutěžních zápasů. Po návratu do sparťanské sestavy se postupně dostává do formy a v posledních třech kolech zaznamenal čtyři branky.

„V této sezoně už Honza obdržel jednu červenou kartu hned v prvním kole. Jsem si jistý, že se z toho incidentu poučil. Věřím, že ať se bude dít na tribunách a kolem něj na hřišti cokoliv, zůstane v klidu a bude se soustředit na svůj výkon stejně jako ostatní hráči,“ uvedl Priske.

Dalším hráčem, na kterého by v Edenu fanoušci mohli mít „pifku“, je Jakub Jankto, ten ale zápas zřejmě zmešká kvůli zranění. Současný křídelník Sparty je slávistickým odchovancem, za A tým ale před svým odchodem do Itálie nestihl odehrát ani jeden zápas.