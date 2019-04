Je možné, že na konci nebudou mít tolik sil, říká před derby se Slavií záložník Sáček

O zápasu, jaký hráli ve čtvrtek, snili fotbalisté Slavie odmala. A už v neděli nastoupí do utkání, na které pro změnu netrpělivě čekají domácí fanoušci, minimálně tedy ti pražští. Po souboji se slavnou Chelsea budou totiž slávisté hostit v lize svého tradičního rivala - Spartu. Praha 8:05 14. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie po zápase s Chelsea | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Svá místa na stadionu v Edenu fanoušci Slavie na moc dlouho neopustili, sotva stačili rozebrat těsnou prohru s londýnským velkoklubem, už aby řešili Spartu. A co teprve trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. Na odpočinek měl jeho tým jen dva dny odpočinku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jindřich Trpišovský a Michal Sáček před derby

„Není úplně ideální se ve čtvrtek večer vyždímat do mrtva a jít v neděli hrát. Asi žádný trenér na světě by to neudělal tak, aby čtvrtek před tím zápasem naordinoval trénink od devíti do jedenácti s tím, že ty hráči nemohou potom dojít do kabiny,“ zmiňoval pro Radiožurnál náročný program Trpišovský.

A i když v kabině má Jindřich Trpišovský k dispozici i hráče, kteří ve čtvrtfinále Evropské ligy chyběli, například vykartovaný záložník Tomáš Souček. Celou sestavu asi jen těžko obmění. A takové vyhlídky se nahoře na Letné tamnímu týmu zamlouvají.

AC Sparta Praha

@ACSparta_CZ 📊 STATISTIKY | 👉 Už v neděli nás čeká 291. derby proti ⛔ Slavii! Tentokrát vám nabízíme čísla ze všech duelů s naším největším rivalem. Statistiky z české ligy najdete v článku. #acsparta



➡️ bit.ly/2Ktzcsx 1 28

„Asi tam únava sehraje nějakou roli. Budou hrát za tři dny s námi. Víme, jak to je, že to není nic jednoduchého. Těžko odhadovat, jak ten zápas bude vypadat. Je možné, že na konci už nebudou mít tolik sil, jako my a že budeme moci na konci toho zápasu rozhodnout,“ doufá Sáček.

A Michal Sáček, v záloze vedle něj znovu nenastoupí zraněný Bořek Dočkal, má další důvod, proč by rivalům z Vršovic mohly dojít síly dříve, než by si přáli. Očekává od nich totiž aktivní, nátlakový fotbal. A takový styl vítá.

‚Jude Slavie‘ nebo urážky Františka Straky. Začnou za pokřikování na stadionech padat tresty? Číst článek

„Mám rád, když se hraje otevřený fotbal. Je to lepší, než když máme dobývat nějakou obranu. Budu raději, když Slavie bude hrát útočně. Což asi bude,“ dodal Sáček.

A kdyby ne, mohou Slávisté předvést Spartě svůj styl, který je dostal na první místo tabulky, ještě v dalších dvou zápasech. Do konce sezony budou derby hostit ještě v domácím poháru a v ligové nadstavbě. Nedělní zápas začne v 18 hodin a bude jej možné sledovat prostřednictvím online textového přenosu, který server iROZHLAS.cz zajišťuje.