Hráli jsme pomalu a nebyli nebezpeční. Moc se mi to nelíbilo, říká Trpišovský po remíze v Teplicích

Před dvěma týdny fotbalisté pražské Slavie zaváhali v ligové soutěži na hřišti předposlední Příbrami, kde remizovali 3:3. Ve 20. kole nečekanou ztrátu zopakovali a její náskok na druhou Spartu se zmenšil na osm bodů. Tentokrát Slávisté ztratili v Teplicích, se kterými hráli nerozhodně 1:1. Teplice 8:08 22. února 2021

A to už na podzim slávisté remizovali s Brnem, tedy s dalším týmem z dolní části tabulky, 1:1.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér Trpišovský nebyl spokojený s výkonem Slavie v Teplicích. Více si poslechněte v reportáži Davida Kalvase

„Kdybych měl najít něco společného takhle rychle, tak je to produktivita. Teplice jedna šance a gól, Brno jedna šance a gól a v Příbrami jsme si dokonce dali dva vlastní góly. Takže spíš je to o tom, že soupeř tu šanci, kterou proti nám v zápase měl, proměnil,“ řekl k překvapivým výsledkům trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Zápas v Teplicích se vklínil mezi duely Evropské ligy s Leicestrem. I proto kouč Pražanů oproti čtvrtečnímu utkání s anglickým týmem zamíchal základní sestavou a ponechal v ní pouze čtyři fotbalisty.

Na výkon to mělo negativní vliv. „Samozřejmě když je tolik změn, tak když potom hrajete do plné obrany, potřebujete lepší kombinaci nebo souhru hráčů, což úplně nebylo. Ale nehráli jsme ani v moc velkém pohybu, hráli jsme dost pomalu a nebyli jsme nebezpeční. Moc se mi to nelíbilo, i individuální výkony. Je to málo na to zvládnout takové venkovní utkání,“ nebyl spokojený Trpišovský a vysvětlil, proč sáhl k tolika změnám.

„Tohle bahno, na kterém jsme každý den, bere strašně sil. Takže jsme to brali individuálně hráč po hráči, navíc některým jsme chtěli dát příležitost, protože potřebujeme mít hráče rozehrané. Na tréninku vypadli dobře, tu šanci také potřebují. A hlavní důvod byl ten, že jsme nechtěli o některé hráče přijít kvůli zranění kvůli programu, který máme. To byl ten nejhlavnější faktor, což se ukázalo jako správné,“ nelitoval i přes ztrátu dvou bodů svého rozhodnutí Jindřich Trpišovský, kterému se v Teplicích před pohárovou odvetou v Leicesteru zranili dva hráči.