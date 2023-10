Takový zápas se hraje skvěle, liboval si Chytil. Po posledních týdnech balzám, přiznal Trpišovský

„Pro trenéra je to takový zápas, který si můžete v klidu dohrát i během utkání, vychutnat si nějaké akce a mít tepovku níž, než v posledních zápasech,“ spokojeně popisoval Jindřich Trpišovský. Slavii vyšel plán dokonale – rychlé dva góly a po celé utkání převaha.

„Takový zápase se hraje skvěle, takže jsme si ho všichni užili. Upřímně, nečekal jsem to takhle jednoznačné, ale to my jsme si to udělali lehčí,“ vyprávěl slávistický útočník Mojmír Chytil, který se premiérově trefil v pohárové Evropě – a hned dvakrát. A svůj první gól dal i David Douděra.

„Když se pak podívám na úsměvy fanoušků, tak mě to hřeje u srdce. Musím pochválit i protilehlou tribunu, která fandila. Měla svého speakera, co jsem vypozoroval, když jsem měl čas (smích). Zpívaly chorály, bylo to neskutečný. Když byl balón nalevo, tak jsem chvíli taky zpíval.“

A zazpíval si i při děkovačce pod tribunou Sever – a jak je patrné z jednoho ze slávistických pozápasových videí, David Douděra patřil mezi nejaktivnější.

„Třeba v Evropské lize se mi osobně hraje mnohem lépe, protože je to víc o fotbale a o našich dovednostech.“ Dost podobně pak mluvil i trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„To je takový balzám po posledních dvou zápasech. Schranzík (Ivan Schranz) teď šel po chodbě a vystihl to úplně přesně tím, že říkal, že jsme si konečně zahráli dobrý fotbal - ale v neděli zase budeme bojovat. A vypíchnu jednu věc. Čistý čas, co mi hlásil kameraman, tak byl přes 65 minut - a to je to po čem všichni voláme.“

A opakovat podobné výkony by ve fotbalové Slavii chtěli i v dalších zápasech – a nejenom v Evropské lize, ve které vedou svoji skupinu.

An historic night



Slavia Praha's 6-0 win equalled the biggest ever margin of victory in the Europa League group stage #UEL pic.twitter.com/9I7CLpuppw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 5, 2023