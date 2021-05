Slavie může slavit titul ještě před začátkem zápasu s Plzní. Stačí, když Sparta v Liberci nevyhraje

Fotbalisté Slavie v neděli můžou získat třetí ligový titul v řadě. Ve šlágru 30. kola na domácím stadionu přivítají Plzeň, jistotu vítězství v soutěži ale Pražané můžou mít už před zápasem. Praha 11:14 2. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud Slavia večer proti Plzni získá aspoň bod, nemusí se ohlížet na ostatní zápasy a o mistrovi bude rozhodnuto | Zdroj: Reuters

Pokud Slavia večer proti Plzni získá aspoň bod, nemusí se ohlížet na ostatní zápasy a o mistrovi bude rozhodnuto.

Pražanům ale titul může přisoudit už výsledek dřívějšího utkání Sparty v Liberci. Jestli tým trenéra Pavla Vrby pod Ještědem nezvítězí, slávisté budou mít v čele tabulky nedostižný náskok už před začátkem souboje s Plzní.

Od soboty se na ligové stadiony po víc než půlroce vrátili diváci. Kluby můžou zatím zaplnit deset procent kapacity stadionu, do limitu se navíc musejí vejít i třeba pořadatelé nebo novináři. Při splnění této kvóty by do Edenu měly dorazit necelé dvě tisícovky držitelů permanentních vstupenek.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský se na návrat fanoušků těší. „Emoce při zápasech a hlavně výkony jsou hodně odlišné v atmosféře, kdy tam lidé jsou. Hráči prostě potřebují vidět, pro koho hrají. Doufám, že to bude mít vzestupnou tendenci, že návštěvnost bude stoupat, protože pokud lidé budou testovaní a je to na čerstvém vzduchu, tak by bylo dobře, aby lidi po dlouhé době mohli chodit tam, kam chtějí,“ řekl Trpišvoský v rozhovoru pro klubovou televizi.

Pokud v neděli slávisté získají titul, nebudou ho kvůli riziku šíření koronaviru slavit s fanoušky na stadionu ani před ním. Jestli to epidemická situace dovolí, mistrovské oslavy klub uspořádá za měsíc po posledním domácím zápase této ligové sezony proti Českým Budějovicím.

Zatímco o titulu už je skoro rozhodnuto, souboj o druhé místo bude ještě dramatický. Druhý je aktuálně Jablonec o bod před Spartou, která má ale ještě jeden zápas k dobru.

Zatímco Pražany od 17 hodin čeká duel v Liberci, Jablonec doma o dvě hodiny dřív nastoupí proti Olomouci. V 15 hodin začne taky souboj Pardubic proti Karviné a Teplic se Zlínem, šlágr mezi Slavií a Plzní má výkop v 19.30.