Situace je kritická, říká Trpišovský. Z klasických stoperů už Slavii zbývá jen jediný

Fotbalisté Slavie sice dál drží sérii v ligové neporazitelnosti, ale kvůli zranění nedohrál obránce Ladislav Takács. Při výhře na hřišti Bohemians 5:1 bodovali už po třiapadesáté v řadě, jenže přišli o dalšího stopera. Situace ve středu obrany je kritická a v náročném programu nemá trenér Jindřích Trpišovský moc variant, jak ji vyřešit. Praha 15:02 20. září 2021

„Jak říkám, v sezoně je úspěšný ten tým, který se dokáže vyrovnat s takovými věcmi a s těžkými situacemi. Musí mít kam sáhnout. Když nemá, tak je to složité,“ tvrdí trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský, který má ze stoperů aktuálně k dispozici už jen Aihama Ousoua.

„Máme hodně lidí mimo. Je teď zdravý z jasných stoperů jen Aiham, který je tady tři měsíce. Do toho je ještě zraněný Ondřej Kolář, takže vzadu jsme rozbití. Takže nějaké varianty, možnosti ještě jsou, na kterých budeme pracovat, ale ta situace je kritická,“ citoval Radiožurnál Trpišovského.

Ve středu obrany Slavii chybí David Hovorka, Ondřej Kúdela, Taras Kačaraba a kvůli zranění nedohrál nedělní vršovické derby na hřišti Bohemians ani Takács.

„Je to určitě svalový problém na stehně a prognózy jsou teď takové, že by tam nemusela být trhlina, ale to jsou vždycky takové předzvěsti. Jedinou pravdu má rezonance a ta teprve odhalí, jestli tam je nějaká větší nebo menší trhlina. Podle subjektivního stavu, jak se cítil, to vypadá dobře, ale je to svalové zranění a určitě v dohledné době v pořádku nebude,“ přiznal Trpišovský.

Na Bohemians vedle Ousoua dohrál zápas Holeš, který se v poslední době ve středu obrany objevuje čím dál častěji. Na stejném postu dokonce už nastoupil i v národním týmu.

Další alternativy ale Slavia už nemá. „Druhou půlku jsem přemlouval Přému Kováře, jestli si nechce zkusit stopera, protože je soubojový, důrazný," prohlásil s nadsázkou Trpišovský, že v Ďolíčku uvažoval o nasazení brankáře Kováře.

„Samozřejmě je to složitá situace, protože nás čeká spousta zápasů a jsou ještě dvě repre pauzy. A ty kluky, jako je Holi a Aiham, kteří jsou v nároďákách, pokud by hráli více zápasů, čeká ještě přes 25 zápasů, což je strašná porce,“ doplnil.

Řešení se nabízí jen pár. Posun některého z krajních obránců do středu defenzívy, povolání zkušených Michala Šmída a Michala Švece z B týmu nebo některého z mladíků z juniorky. Pokud se někdo ze zraněných rychle neuzdraví, čekají fotbalovou Slavii těžké časy. Jen v následujících dvou týdnech totiž Pražané odehrají čtyři zápasy.

Fortuna liga (PLATNÉ K 20. 9. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 8 7 0 1 14:7 21 2. Slavia 7 6 1 0 20:6 19 3. Sparta 8 5 2 1 19:7 17 4. Ostrava 8 5 1 2 15:10 16 5. Slovácko 8 5 1 2 11:6 16 6. Olomouc 7 3 3 1 20:13 12 7. Hr. Králové 8 3 3 2 7:8 12 8. Bohemians 1905 8 2 3 3 13:17 9 9. Jablonec 8 2 3 3 6:12 9 10. Zlín 8 3 0 5 10:18 9 11. Ml. Boleslav 8 2 2 4 12:12 8 12. Č. Budějovice 8 2 1 5 7:11 7 13. Pardubice 8 1 3 4 12:15 6 14. Liberec 8 1 2 5 5:13 5 15. Karviná 8 0 4 4 9:15 4 16. Teplice 8 1 1 6 7:17 4