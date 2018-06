Pražská Slavie hlásí první letní posilu. Z Liberce přichází reprezentační obránce Vladimír Coufal

„Je to něco úžasného, skvělý pocit. To, že jsem ve Slavii, pro mě hrozně moc znamená. Je to klub s největší tradicí v České republice a jsem rád, že mohu být jeho součástí a psát jeho historii,“ uvedl Coufal pro slávistický web.

„Hrozně bych sem po roce chtěl vrátit titul a rád bych si zahrál Ligu mistrů. Mnohokrát jsem tu hrál jako soupeř, v Edenu byla vždycky fantastická atmosféra, na to se moc těším,“ doplnil dosavadní liberecký kapitán.

Coufal je odchovancem ostravského Baníku, do dospělého fotbalu naskočil v Hlučíně. Poté působil v Opavě a od léta 2012 v Liberci. Za Slovan odehrál v lize 118 utkání a vstřelil tři branky. Jeho nejslavnějším gólem je trefa z Evropské ligy z roku 2015 v Marseille, kterou rozhodl o senzační výhře Liberce 1:0. Za reprezentační A-tým má Coufal na kontě dva starty.

Ze společného působení v Liberci se dobře zná s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským, který přišel do Edenu v zimě právě ze severočeského celku.

„Povedlo se nám získat hráče, který hrál za poslední čtyři roky třikrát základní skupinu Evropské ligy. Prošel těžkými zápasy v Evropě proti silným soupeřům. Je to dobře vybavený krajní hráč a jsem rád, že se nám o něj povedlo před náročným podzimem rozšířit náš kádr,“ uvedl Trpišovský.

„Vláďa je dříč, který hraje na hranici sebeobětování se pro tým a klub, a věřím, že těmito atributy si získá přízeň fanoušků. Je to kluk, který je schopný umřít na hřišti pro mužstvo,“ dodal Trpišovský.