Před 90 lety vysílal rozhlas první přenos fotbalového utkání ze zahraničí. Šlo o zápas Slavie ve Vídni

Před 90 lety, 18. srpna 1929, odvysílal Radiojournal – jak se tehdy nazýval Československý rozhlas – první přímý přenos fotbalového zápasu ze zahraničí. Šlo o semifinále Středoevropského poháru mezi týmy First Vienna FC 1894 a SK Slavia Praha, které se odehrálo na vídeňském hřišti Hohe Warte. Pražský tým v něm podlehl rakouskému soupeři 2:3, v domácí odvetě pak Slavia vyhrála 4:2 a postoupila do finále. Praha 7:29 18. srpna 2019

První přímý přenos fotbalového utkání ze zahraničí. Redaktor Josef Laufer kometuje ze střechy stadionu Hohe Warte ve Vídni mezi týmy First Vienna FC 1984 a SK Slavia Praha | Zdroj: Archiv Českého rozhlasu

„Zápas měl vhodný rámec, počasí mu přálo, obloha modrá, trávník hřiště zelený a nálada v obecenstvu výborná. Začalo se hrát. První chvíle utkání a také má rozhlasová reportáž vypadaly slibně,“ vzpomínal na zápas mezi First Viennou a Slavií jeho komentátor a redaktor Radiojournalu Josef Laufer.

Domluvit odvysílání takového zápasu nebylo vůbec jednoduché. Kluby – domácí i zahraniční – v té době odmítaly rozhlas i přesto, že jim za přímý přenos jejich zápasů nabízel finanční kompenzace. Vedení se obávala, že by kvůli přímému přenosu přestali lidé chodit na stadiony a kluby by tak přicházely o peníze.

Na tyto námitky proto musel Radiojournal reagovat. Často oznamoval přenos fotbalového zápasu až těsně před jeho začátkem nebo odvysílal pouze část utkání. A to i přesto, že to bylo proti jeho zájmům. I tak ale kluby nadále odmítaly přítomnost rozhlasu na klíčových utkáních. Posluchači tak například 7. dubna 1929 přišli o derby pražských S, což vzbudilo velkou nevoli posluchačů rozhlasu. Dlouhou dobu trvalo, než se předsudky o konkurentovi v podobě rozhlasu podařilo odbourat.

Radiojournal se proto pokoušel domlouvat si přenosy mezinárodních utkání ze zahraničí. Ale ani to se vždy nedařilo. V říjnu 1928 chtěl rozhlas odvysílat zápas mezi Viktorií Žižkov a Rapidem z Vídně, k tomu ale nedošlo.

Profesora Schmieger komentuje pro rakouský rozhlas odvetu semifinále Středoevropského poháru mezi Slavií a First Viennou | Zdroj: Archiv Českého rozhlasu

Druhý pokus o vysílání z Vídně už byl ale úspěšný.

Přímo na stadionu Hohe Warte na úvodním zápasu semifinále Středoevropského poháru byl přítomný reportér Radiojournalu Josef Laufer, který zápas First Vienna – FC Slavia komentoval ze střechy stadionu, kam nedoléhalo povzbuzování 12 000 fanoušků. Podle komentátora to ale mělo významnou nevýhodu, protože byl velmi vzdálený od hřiště a částečně odtržený od hry. Celý zápas byl kabelem přenášený z Vídně do Prahy.

Slavia nastoupila v sestavě: Plánička – Novák, Ženíšek – Vodička, Pleticha, Čipera – Junek, Joska, Svoboda, Puč, Kratochvíl. Pražský tým vstoupil do zápasu lépe a už v desáté minutě ho poslal do vedení Puč. Pak ale vídeňský tým vstřelil tři branky a zápas otočil. Těsně před koncem pak Puč snížil na 2:3.

„S těsnou porážkou Slavie jsme se smířili, neboť rozdíl pouhé branky dával našim naději, že v odvetném utkání v Praze to i s úroky oplatí a že postoupí do finále, což se později s výsledkem 4:2 pro Slavii také uskutečnilo,“ dodal Laufer, který dříve býval funkcionářem právě pražské Slavie.

Odvetu hranou 28. srpna v Praze přenášel rakouský rozhlas. Ten na Letnou vyslal komentátora profesora Schmiegera. I s přenosem odvety ale byly potíže. Rakouské kluby se obávaly, že pokud bude zápas Středoevropského poháru vysílat rozhlas, ovlivní to návštěvnost celého kola. Proto se zápas odehrál ve všední den.

Slavia v zápase, který se hrál ve velkém horku a na který přišlo 22 000 lidí, nastoupila ve stejné sestavě jako ve Vídni. Oba týmy začaly opatrně. První gól vstřelila krátce po začátku druhého poločasu Vienna a zdálo se, že kráčí za postupem do finále.

Už o tři minuty později ale vyrovnal střelec Puč, který pak v 62. minutě přidal druhý gól. V 82. a 84. pak skórovali ještě Joska a Junek. Na postupu Slavie do finále Středoevropského poháru, ve kterém se utkala s maďarským Újpest FC, nic nezměnilo ani snížení Gerholda v 89. minutě.

„Radiojournal sklidil od posluchačů mnoho chvály, ale současně také mnoho projevů přání, aby se všechna podobná utkání z domova i ciziny vysílala. Rozhlas se snažil vyhovět. Když Slavia vyhrála odvetné semifinále v Praze a postoupila do finále, byli posluchači nadšení. Když pak ve finále podlehla Újpestu v Budapešti 1:5 a doma s ním jen remizovala 2:2, nadšení opadlo. Tak tomu bývalo vždycky. Prvou podmínkou úspěšné reportáže o jakémkoliv utkání s cizím soupeřem je, aby to naši vyhráli. Pak má také vyhráno rozhlas a s ním i hlasatel. Ale běda, když to hrajeme špatně a jsme poraženi. Pak je z toho neúspěch na celé čáře,“ vzpomínal Laufer.