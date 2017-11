Slávisté prolomili evropskou sérii bez výhry venku. 'Kádr je lepší než před deseti lety,' říká Vlček

Fotbalisté Slavie ukončili přes deset let dlouhé čekání na venkovní výhru v evropské soutěži. Na hřišti Maccabi Tel-Aviv zvítězili 2:0 a tím i posílili své šance na postup do jarní části Evropské ligy. Velkou zásluhu na přerušení série měli střelec dvou gólů Josef Hušbauer a také fanoušci, kteří do Izraele ve velkém počtu dorazili. Tel Aviv 9:04 24. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávisté na děkovačce po výhře v Tel Avivu | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

„Jezdí i takové dálky, takže tohle vítězství patří jim. Je to důležité, abychom postoupili ze skupiny, to je náš cíl a máme to dobře rozjeté. Doufám, že v tom budeme pokračovat i v posledním zápase,“ řekl po zápase v Tel Avivu Radiožurnálu Tomáš Necid.

Slávistický útočník byl čerstvě plnoletý, když slávisté slavně zvítězili na hřišti Ajaxu Amsterdam 1:0, do zápasu v Nizozemsku tehdy ještě nezasáhl, ale v domácí odvetě pak pomohl k senzačnímu postupu do Ligy mistrů.

Tehdy také sešívaní nadlouho naposledy vyhráli venkovní zápas v evropských pohárech. „Především mám radost, že se vyhrálo, ukončení série je bonus. Vyhráli jsme zaslouženě po velmi dobrém výkonu,“ chválil své hráče po zápase trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

„Tenhle kádr je ještě o něco silnější, protože přišli hotoví hráči. Tenkrát jsme ten kádr lepili a mužstvo se z toho teprve stávalo. Teď má velkou sílu,“ říká Stanislav Vlček, současný vedoucí týmu, který byl ve vzpomínané kvalifikaci s Ajaxem v roce 2007 důležitým útočníkem Slavie.

Slávisti, děkujeme, že jste za námi cestovali až do Netanje a vytvořili na stadionu parádní kulisu! #spolujsmesilnejsi #macsla #uel pic.twitter.com/rltswaHExN — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 23 November 2017

Sešívaní pak skončili v základní skupině Ligy mistrů na třetí příčce a přesunuli se do jarní vyřazovací části Evropské ligy. Právě tam se teď mohou po deseti letech také dostat, pokud za dva týdny v Edenu neprohrají s kazašskou Astanou.

„Výhoda tam je, ale ten zápas stejně musíme zvládnout. Bude to takové play-off, ale věřím, že to v domácím prostředí zvládneme. Že fanoušci přijdou a poženou nás za postupem,“ přeje si trenér sešívaných Jaroslav Šilhavý.

Poslední a v tomto případě i rozhodující utkání ve skupině čeká slávisty ve čtvrtek 7. prosince v Edenu.