Slávisté se připravují na Villarreal, nechtějí dopadnout stejně jako Sparta a Plzeň

Českým týmům se proti fotbalistům Villarrealu ve Španělsku v posledních letech nedařilo. Sparta i Plzeň tam prohrály, navíc se většinu zápasu bránily tlaku domácích. Tuhle zkoušku teď zažije v Evropské lize Slavia, která si tak může ověřit proti týmu s přezdívkou „žlutá ponorka“ svoji výkonnost. 13:00 19. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávistický obránce Jakub Jugas při posledním zápase proti Karviné | Zdroj: ČTK

„Já bych řekl, že zkouška výkonnosti je pro nás skoro každý zápas, zvlášť v Evropě. Tím, že Villarreal je špičkový klub na té skoro nejvyšší úrovni, tak určitě taky,“ říká pro Radiožurnál před zápasem na Estadio de la Cerámica záložník Jan Sýkora.

Slavia možná těžšího soupeře alespoň papírově v téhle sezoně v soutěžním utkání neměla. A teď se bude snažit, aby jí domácí „žlutá ponorka“ nepotopila.

„Hrají výborně odzadu, na malém prostoru. Technicky vybavené a kombinační mužstvo. Mají nahoře dva velmi dobré útočníky,“ chválí hru Villarrealu slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Pokud jde o útočníky, hráči si musí dát hlavně pozor na Cedrica Bakambua, který nasázel v minulosti góly Spartě i Plzni a má aktuálně střeleckou formu. V posledních dvou utkáních ve španělské lize zařídil dohromady pěti trefami dvě výhry Villarrealu.

Trénink před Villarrealem na netradičním stadionu soupeře v plném proudu. #vilsla pic.twitter.com/Yzx9IoFVd0 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 18 October 2017

„Nevím, co od toho čekat. Na videu jsme ho viděli, je silný a rychlý. Musíme se o něho postarat. Těch hráčů je tam víc a ti nás prověří dostatečně. Uvidíme, jak to zvládneme,“ je trochu v napětí stoper Jakub Jugas.

Slavia by se hlavně nerada zamotala v domácím „kolotoči", při kterém by fotbalisté Villarrealu výrazně ovládali hru. Bránící tým totiž při takovém stylu může odpadávat nejen fyzicky, ale i mentálně.

„V hlavě hráče se to projeví až na hřišti. Když vám třeba do 20. minuty nepůjčí balon, tak pak je to těžké. Když začneme stejně, jako jsme začali třeba v Kazachstánu, tak si myslím, že by to mohlo být dobré,“ připomíná Sýkora rychlý gól v Astaně.

Ten nakonec znamenal remízu. Jak se bude Slavii dařit ve Villarrealu, uslyšíte i na Radiožurnálu. Od 21.05 bude utkání vysílat v kombinovaném přímém přenosu spolu se zápasem Zlín-FC Kodaň.