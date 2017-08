Slávisté si v tréninku vyzkoušeli penalty. V zápase se jim ale chtějí vyhnout

Rozhodují finále mistrovství světa i Ligy mistrů, české kluby je ale v evropských pohárech už osm let nekopaly. A u fotbalistů Slavie to brzy může být dokonce jubilejních deset let bez penaltových rozstřelů, pokud se mu vyhnou ve středu večer v kvalifikaci Ligy mistrů v běloruském Borisově. 18:00 2. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie se radují z první ligové výhry. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Psal se 8. srpen 2007 a na poslední chvíli poslepovaný tým Karla Jarolíma nedal, ale ani nedostal žádný gól ve dvojzápase se Žilinou. Rozhodovaly penalty. „Poměrně dlouhý rozběh, Vomáčka už se blíží ke střele a přestřelil. Je rozhodnuto, slávisté postupují dál,“ znělo z vysílání.

Dál už ten příběh asi znáte, sešívaní pak vyřadili Ajax Amsterdam a poprvé a zatím naposledy si zahráli Ligu mistrů. Podobný scénář by si letos klidně rádi zopakovali, ovšem rozstřelu proti prvnímu soupeři, tedy Borisovu se chtějí vyhnout.

„Musíme hned co nejdřív z první šance dát gól. Potom už dokážeme pohlídat výsledek, ale bude to určitě těžké utkání,“ říká Jakub Jugas i proto, že v tom úvodním duelu jeho spoluhráči spálili několik šancí a do Běloruska přiletěli jen s náskokem 1:0. Trenér Jaroslav Šilhavý tak raději v přípravě naordinoval i kopání penalt.

„V jednom tréninku jsme nacvičovali, ale není tam ten potřebný tlak, takže jim to v tréninku šlo. V zápase je to ale úplně jiné z hlediska psychiky daného momentu,“ vysvětlil Šilhavý pro Radiožurnál.

I s tím už ale mají slávisté zkušenost, z pokutových kopů totiž dali oba své góly v nové sezóně. „Přesně. Škoďák to má vytrénované s Halilem,“doplnil trenér Slavie.

Ale ne každý by se k penaltě hrnul tak jako Škoda proti Borisovu a Altintop proti Teplicím. „Nejdřív jsou od toho určení jiní, takže záleží, kolik kol by se kopalo, ale kdyby nezbyla jiná možnost, tak bych šel.“ „Včera jsem dal, tak v krajní nouzi bych tam šel, ale teď jsou tady jiní kopáči,“ říkají Jaromír Zmrhal s Jakubem Jugasem.