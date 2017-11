'Šli jsme si za třemi body.' Plzni zajistil postup ofenzivní fotbal plný šancí

„Spoléhali jsme, že Beer Ševa v Luganu ztratí, ale pro nás bylo důležité vyhrát. Šli jsme si za třemi body, od začátku jsme měli šanci a tlak do vápna, jen v prvním poločase jsme měli tři tutové šance,“ řekl po zápase Radiožurnálu záložník Plzně Milan Petržela.

Západočeši se ale prosadili až po přestávce. První gól dal právě Petržela, druhý Kopic. Jen několik desítek sekund po konci utkání se pak hráči i fanoušci dozvěděli, že konkurent Viktorie Plzeń v boji o postup Hapoel Beer Ševa prohrál v Luganu, a na stadionu ve Štruncových sadech se slavilo.

Fanoušci byli nadšení nejen z postupu, ale také z toho, co Plzeň proti Bukurešti předvedla - ofenzivní fotbal s mnoha šancemi. „Myslím, dnes to byl nadstandardní výkon, od brankáře po útočníky. Z tohohle pohledu má nějakou tvář a jsem rád, že to tak je,“ chválil podle Radiožurnálu svůj tým trenér Pavel Vrba.

Plzeň se neustále snažila útočit a zapojovali se všichni hráči včetně stoperů - tedy středních obránců. Chvílemi jako v tzv. totálním fotbalu, ve kterém post nehrál zase takovou roli.

„Nutí nás do toho, aby hrálo celé mužstvo,“ poznamenal záložník Milan Petržela, který dal úvodní gól zápasu.

Viktoria teď může mít sebevědomí dost, v domácí lize jasně vládne a v Evropské lize jde do jarní části. A i když se ani Plzni nevyhnou občas slabší chvilky, které potkají každý tým, tak je současná sezóna zatím víc než povedená…

„Já jsem hlavně rád, že fotbal hráče baví, že střílíme tolik gólů a dostáváme se do ofenzivy ve větším počtu hráčů. Máme na to sílu a kvalitu a je dobře, že toho využíváme,“ těší trenéra Pavla Vrbu.

A spokojenost je vidět i na hráčích. „Užívám si to. Nechci říct, že jsem ve fotbalovém důchodu, ale jsem z těch starších a každý takový zápas nebo úspěch je nádhera,“ usmíval se 34letý Milan Petržela.