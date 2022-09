‚Mám nakoplý kotník a vyzul mi kopačku.‘ Slovácko je přesvědčené, že měl rozhodčí odpískat penaltu

Fotbalové Slovácko ve druhém duelu ve skupině Konferenční ligy prohrálo na hřišti bundesligového Kolína nad Rýnem 2:4. Klub z Uherského Hradiště krátce po změně stran dotáhl dvougólové manko. Za stavu 2:2 se střelec jedné z branek Jan Kalabiška po sporném souboji ve vápně skácel na zem, ale penalta se nepískala. Za několik minut na druhé straně ano. Faulovaný Dejan Ljubičić pokutový kop proměnil a nasměroval svůj tým k vítězství. Kolín nad Rýnem 8:33 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Petržela ze Slovácka slaví gól, který vstřelil do sítě Kolína nad Rýnem | Foto: Thilo Schmuelgen | Zdroj: Reuters

„Když jsme vyrovnali na 2:2, tak klíč ležel v tom, že jsme svoji šanci neproměnili. Jsem přesvědčený, že byla penalta. Naopak jsme tu penaltu udělali, soupeř ji proměnil. Byla ta penalta, rozhodčí písknul a tím jsme vlastně to utkání prohráli. Na téhle úrovni by kvalita rozhodování měla být lepší, nicméně zápas jsme si prohráli sami tím, že jsme ten pokutový kop udělali,“ trefně shrnul to hlavní, ale nechtěl se vymlouvat po porážce 2:4 na stadionu Kolína nad Rýnem trenér Slovácka Martin Svědík.

To střelec prvního gólu v úvodu druhé půle Jan Kalabiška, který v další šanci netrefil tísněný bránu, právě k zákroku a faulu na svou osobu v šestnáctce soupeře bez obalu říkal: „Za mě stoprocentní penalta. Mám nakoplý celý kotník a vyzul mi i kopačku, tak to muselo být vidět. Škoda, že v konferenční lize není video. Přijde mi to divné, že v takové soutěži není video. Takže trochu rozhodčí to ovlivnil. Trošku dost.“

Kalabišku hrajícího v životní formě - ve skupině Evropské konferenční ligy se postaral ve dvou zápasech o tři z pěti gólů Slovácka – ještě víc mrzelo, že o několik minut později se skóre zase měnilo na druhé straně.

Z pokutového kopu se prosadil Stanislavem Hofmanem faulovaný Ljubičič. „Podle mě vymyšlená. Hofi mu ještě uhýbal, možná mu dal trochu tělo, ale za tohle nejsou podle mě penalty,“ popsal Kalabiška.

Trenér Svědík na tiskové konferenci ohledně chybějícího videorozhodčího řekl: „Myslím si, že by to mělo být, ale zase to říkám po dnešním zápase. Když už je to v naší lize, tak na úrovni takové ligy by to mělo být taky.“

Fotbalisté Slovácka klesli s jedním bodem na poslední příčku tabulku skupiny D konferenční ligy.

That volley from Petržela #UECL pic.twitter.com/Zw7cXTm0cZ — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022