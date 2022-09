Jsou to ztracené dva body, mrzí trenéra Slovácka nerozhodný výsledek utkání s Partizanem Bělehrad

Hodně divoký zápas zažili na úvod skupinové fáze Evropské konferenční ligy fotbalisté Slovácka. S Partizanem Bělehrad hráli nerozhodně 3:3.

Před zápasem si fotbalisté Slovácka vyslechli hymnu Evropské konferenční ligy, ve dvacáté druhé minutě už se zdálo, že si připíšou jasnou výhru. Po dvou gólech Jana Kalabišky vedli 2:0 a hosté z Partizanu Bělehrad navíc byli po červené kartě Kristijana Beliče oslabení.

„Super první půle, pětadvacet minut a vedeme 2:0, vyloučení. Myslím, že i do poloviny utkání jsme to uhráli velmi slušně, měli i další šance a mohli dát na 3:0 a asi by bylo po zápase,“ říkal o vstupu do utkání trenér Slovácka Martin Svědík.

Kolaps ve druhé půli

Mezi 47. a 62. druhou minutou dostali i v přesilovce tři góly a najednou prohrávali. Podle obránce Stanislava Hofmanna byl klíčový první obdržený gól.

„S námi to zamávalo víc, než mělo a oni pak hrozili z brejků a vzápětí vyrovnali. To pro nás byla tvrdá rána a pak nám trvalo nějakou dobu, než jsme se z toho dostali.“

Po výpadku se fotbalisté Slovácka zase zlepšili a v 83. minutě srovnal Libor Kozák na konečných 3:3. Podle trenéra Svědíka ale zisk bodu rozhodně není důvod k radosti.

„Dva ztracené body, ne ani tak s ohledem na tabulku, ale na prestiž ve skupině a máte takto dobře rozehraný zápas, tak to jsou ztracené dva body,“ dodal kouč.

Další zápas Evropské konferenční ligy čeká fotbalisty Slovácka ve čtvrtek příští týden na hřišti německého Kolína nad Rýnem, který na úvod skupiny remizoval 1:1 na hřišti francouzského Nice.