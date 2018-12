Ščasný po porážce na Slovácku: Vyhlížíme konec podzimu, zkušené mužstvo nemůže vedení pustit

„Vyhlížíme konec podzimu, protože víme, že potřebujeme posílit mužstvo. Musíme se zamyslet, co a jak dál. Ale to nic nemění na tom, že takový zápas musíme dotáhnout do konce. Když zkušené mužstvo vede 1:0, nemůže zápas pustit,“ řekl na Radiožurnálu kouč Sparty Zdeněk Ščasný.

I přes velké šance Slovácka letenský tým v Uherském hradišti vedl 15 minut před koncem 1:0, pak ale přišli dvě červené karty, domácí obrat a v závěru navíc už druhá neproměněná penalta.

„Ani jednu z červených karet jsem neviděl, ale pokud byly, byla to obrovská nedisciplinovanost hráčů. U Ćiviće předpokládám, že to byla úplná hloupost, protože Heča měl balon pod kontrolou. Pokuta ho nemine, máme tvrdé postihy. Kanga mi do poslední chvíle říkal, že nic neudělal, že se rozpřahoval, jak chtěl hrát balon,“ prohlásil trenér Sparty.

V nastavení a za nepříznivého stavu se rudí nevzdali a Costa vybojoval další pokutový kop a šanci na vyrovnání. Jenže Mihailo Ristič, který ještě pár minut předtím seděl na střídačce, branku přestřelil.

„A vrcholí to tím, že na penaltu jde hráč, který tam byl dvě minuty. Nemáte šanci to ovlivnit, kluci už nic nevnímali, proběhla mezi nimi velká debata. Ristić si to vzal s tím, že si na ní věří, ale pro mě to bylo nepochopitelné,“ kroutil hlavou Ščasný.

„Stanciu nedal poslední dva zápasy, Tetteh má 20 let, ale ti zkušení by na sebe měli vzít zodpovědnost,“ obrátil se na další případné penaltové exekutory.

Po dvou červených kartách a porážce Spartě hrozí, že se propadne na čtvrté místo tabulky. Pro další zápas přišla o tři hráče a hlavní hvězda Nicolae Stanciu se potýká se znatelným poklesem formy. Pochvalu tak zasloužil především gólman Milan Heča, který tým několikrát podržel.

„Má jistější nohy a komunikuje líp s obranou. Mluví, vyhání obránce a organizuje je. Navíc je stejně dobrý brankář jako Nita. Zachytal výborně v Opavě, proto dostal šanci. A to, že byl na Slovácku, byl další důvod,“ vysvětlil Ščasný změnu v brance.

