‚Ševci‘ letos poprvé bodovali venku, s Bohemians remizovali 0:0. Fotbalisté Slovácka porazili Teplice 2:0

Fotbalisté Bohemians 1905 v 11. kole první ligy remizovali doma se Zlínem bez branek. „Ševci“ poprvé v této sezoně nejvyšší soutěže udrželi čisté konto a v šestém venkovním duelu poprvé bodovali, přesto zůstávají v tabulce poslední. Slovácko zdolalo v jedenáctém kole první ligy Teplice 2:0 a porazilo Severočechy v nejvyšší soutěži posedmé za sebou. Týmu z Uherského Hradiště pomohlo k výhře vyloučení hostujícího Lukáše Marečka z 25. minuty. Aktualizováno Praha/Uherské Hradiště 18:32 7. 10. 2023 (Aktualizováno: 18:59 7. 10. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání FC Zlín proti Bohemians Praha 1905 skončilo remízou 0:0 | Foto: Šulová Kateřina | Zdroj: Profimedia

Nervózní první poločas nabídl minimum gólových šancí a spoustu přerušení. Domácí obranu prověřil pouze ve 13. minutě Simerský, jehož nepříliš razantní dorážku si Jedlička našel. Záhy musel Rakovan v podobné situaci na opačné straně zasáhnout proti Matouškovi.

Rychlonohý domácí útočník v 33. minutě připravil šikovnou patičkou střeleckou pozici Puškáčovi a ten ze 20 metrů donutil Rakovana ke skvělému zákroku.

Zlínský brankář si poradil i krátce před pauzou po rohovém kopu se zakončením stopera Vondry, který tak premiérový start v základní sestavě v sezoně gólem neozdobil.

KONEC | Na výhru to dnes nestačilo, ale bereme aspoň 1️⃣ bod! #BOHFCZ pic.twitter.com/V9SkIhG8UB — FC Zlín (@footballzlin) October 7, 2023

V minulých třech vzájemných zápasech padlo pokaždé pět branek, tentokrát však 5412 diváků v Ďolíčku podobné ofenzivní představení nevidělo.

V 56. minutě mohl ukončit čekání na úvodní branku nejaktivnější muž na hřišti Matoušek, sám před Rakovanem ale nedokázal střelu umístit. O 10 minut později těsně minul hlavou hostující kapitán Simerský.

Ostravský Baník se může spolehnout na podporu dětí. Na výjezd do Olomouce vyrazili Mladí chachaři Číst článek

Zlín má společně s Českými Budějovicemi nejhorší defenzivu v soutěži, inkasoval už 25 gólů, v sobotu ale soupeře k mnoha příležitostem nepustil a neprohrál s ním podruhé za sebou.

Poslední šanci měl v 85. minutě střídající Beran, jeho tečovanou střelu k tyči Rakovan konečky prstů vytáhl.

Pražané počtvrté z posledních pěti kol nevyhráli a patří jim osmá příčka. „Klokani“ alespoň prodloužili domácí ligovou neporazitelnost na čtyři utkání a udrželi třetí čisté konto v ročníku.

Zlín v nejvyšší soutěži popáté za sebou nevyhrál, v posledních dvou kolech remizoval.

Oslabené Teplice

„Po dvou nevydařených soutěžních zápasech jsem dal šanci jiným hráčům, hladovým po fotbalu a aktivitě. Myslím, že se to vyplatilo, vyhráli jsme zaslouženě,“ řekl na tiskové konferenci trenér Slovácka Martin Svědík.

Úvodní minuty souboje sousedů v tabulce patřily Teplicím, které mohli vstřelit i dva góly. Nejprve Havelka křížnou střelou z 12 metrů jen o kousek minul branku.

Po 14 minutách a dalším nedůrazném bránění domácích postupoval po narážečce sám na gólmana Heču Fila, ale vyloženou šanci nedal.

Slovácko nejprve těžko hledalo cestu ke Grigarově bráně, střely Valenty a Havlíka ze střední vzdálenosti neměly velkou šanci na úspěch. První náznak možnosti domácích přišel ve 21. minutě po signálu z přímého kopu, po němž Valenta jen těsně minul břevno.

| Slovácko si připisuje tři body do tabulky po výhře 2:0 nad Teplicemi. Střelecké statistiky otevřel Rigino Cicilia, druhý zápis přidal Marek Havlík, když procedil střelu pod brankářem Grigarem. Hosté z Teplic dohrávali od šestadvacáté minuty bez vyloučeného Marečka.… pic.twitter.com/0ulPcqx4xj — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) October 7, 2023

Narůstajícímu náporu Slovácka nahrála situace z 25. minuty, kdy byl po faulu na unikajícího Jurošku vyloučen Mareček. „Dal jsem si balon do prostoru a cítil jsem, že u něj budu dřív. Mareček mě sekl, chtěl jsem to ustát, ale nešlo to. Červená byla jasná,“ mínil Juroška.

Domácímu tlaku zpočátku chyběly přesnost ve finální fázi a větší důraz směrem do pokutového území, a tak oslabení Severočeši do přestávky udrželi čisté konto.

„Měli jsme do utkání dobře našlápnuto, vytvořili jsme si dvě gólové šance. Domácí jsme do ničeho nepustili, ale červená karta vše změnila,“ prohlásil teplický trenér Zdenko Frťala.

Hned na začátku druhé půle Slovácko přesilovku využilo. Po Sinjavského centru hlavičkoval ve 48. minutě Reinberk, Girgar míč jen vyrazil před sebe a Cicilia jej zblízka poslal do sítě.

Bod je pro nás málo. Celý zápas jsme byli lepší, říká brankář Slavie Mandous po utkání v Teplicích Číst článek

Reprezentant Curacaa skóroval poprvé v této ligové sezoně. „Pro vývoj to byla velmi důležitá branka, po ní jsme hosty už k ničemu nepustili,“ uvedl Svědík.

Domácí se brzy nato dočkali pojišťující trefy. Po kombinaci kolem šestnáctky vystřelil v 56. minutě Havlík a Grigar jeho nepříliš tvrdou střelu pustil pod svým tělem do branky.

„Střela se mi nepovedla, už jsem se otáčel směrem ke středu hřiště a najednou jsme slavili,“ řekl Havlík ke svému třetímu gólu v ligovém ročníku.

Hosté se pak snažili o korekci stavu, ale na obranu Slovácka v oslabení recept nenašli. Favorit se pak v poklidném závěru také do větších příležitostí už nedostal.

Celek z Uherského Hradiště natáhl sérii bez porážky v lize s Teplicemi na devět utkání a doma v nejvyšší soutěži potřetí za sebou zvítězil. Brankář Slovácka Heča už popáté v sezoně udržel čisté konto.

Slovácko v neúplné tabulce poskočilo na čtvrtou příčku, Tepličtí po třech kolech nebodovali a jsou devátí.