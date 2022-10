Tomič je po roce a půl ve Slovácku konečně oporou, fotbalového univerzála chválí i trenér Svědík

Ve čtvrtečním duelu s německým Kolínem budou fotbalisté Slovácka usilovat o to, aby v základní skupině Evropské konferenční ligy zůstali ve hře o postup. Spoléhat při tom budou i na krajního hráče Michala Tomiče, který se v posledních týdnech zařadil mezi opory týmu a krásným gólem pomohl třeba k obratu na hřišti francouzského Nice. Slovenský fotbalista tak konečně plní to, co od něj Slovácko očekávalo před rokem a půl, kdy ho přivedlo ze Žiliny. Uherské Hradiště 13:43 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Tomič pomohl Slovácku k obratu na Nice | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

„Myslím si, že je to dobrý krok ze slovenské ligy a možná i pro následný posun do větší zahraniční ligy,“ říkal fotbalista Michal Tomič, když přišel v létě roku 2020 do týmu Slovácka jako slovenský mládežnický reprezentant, který prošel i akademií italského klubu Sampdoria Janov.

Ukázalo se ale, že cesta do některé z prestižních evropských lig nebude tak snadná. V minulých dvou sezonách Tomič nastupoval především jako střídající hráč a nedal žádný soutěžní gól. V aktuálním ročníku ale dostává i díky účasti Slovácka v Konferenční lize šanci častěji a dokáže to využít.

Dobré výkony završil parádní trefou proti francouzskému Nice nebo dvěma góly v pohárovém duelu s Varnsdorfem.

Tomičův výstavní gól proti Nice

Drop of the shoulder and !



⚽️ Michal Tomič #UECL | @1_FCS pic.twitter.com/LVXybvafMe — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 25, 2022

„Byl jsem hrozně rád, že mi to tam padlo. Minulou sezonu jsem se do nějakých šancí dostával, ale neuměl jsem to zužitkovat a týmu nějak pomoct. Od trenéra Svědíka máme otevřené nějaké šablony a nyní vidíme, že to přináší vodu na mlýn,“ zmínil Tomič kouče Martina Svědíka, který své svěřence moc často veřejně nechválí. Tentokrát ale udělal výjimku.

„Michal má teď dobrou fazonu, ale u něj je to všechno spojené s hlavou. V momentě, kdy má hlavu správně nastavenou a věří si, je to úplně jiný hráč, než býval.

Důležité je podle Svědíka navíc to, že třiadvacetiletý Tomič může na kraji hřiště nastoupit kdekoli. Přišel spíš jako obránce, trenér ho ale používá i jako ofenzivní křídlo.

„Už když jsme sem Michala brali, tak jsme doufali v takovéto výkony, jsem rád, že se na tu hranici nyní dostává,“ těší Svědíka.

Další dobrý výkon bude trenér Slovácka očekávat nejen od Michala Tomiče ve čtvrtečním domácím duelu Evropské konferenční ligy proti německému Kolínu. Tým z Uherského Hradiště v něm musí bodovat, aby si udržel naději na postup.

Celý přímý přenos duelu uslyšíte ve čtvrtek od 18.45 na Radiožurnálu Sport, následovat bude od 21.00 zápas pražské Slavie v kosovské Prištině.