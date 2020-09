Slovenský šampion stále cítí křivdu. Podle Slovanu Faeřané pochybili, člen týmu nemá v těle protilátky

Už jsou to více než dva týdny, co pozitivní testy na koronavirus sebraly fotbalistům Slovanu Bratislava šanci bojovat v předkole na hřišti Klaksvíku o postup do Ligy mistrů. Slovenský šampion ale i odstupem času cítí křivdu. Podle klubového webu se navíc v těle údajně nakaženého fyzioterapeuta nenašly po dalších testech protilátky.

Bratislava 10:25 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít