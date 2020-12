‚Bylo vidět, že chceme vyhrát.‘ Slovan si chtěl duel proti Bělehradu ‚naplno prožít‘

Loučení se vztyčenou hlavou a s bodem do tabulky základní skupiny Evropské ligy. Takový byl poslední zápas fotbalistů Liberce v základní skupině Evropské ligy. Slovan hrál s Crvenou zvezdou Bělehrad 0:0. V duelu, který si chtěli domácí hráči podle slov z kabiny hlavně „naplno prožít“. Liberec 10:31 11. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Pavel Hoftych na tréninku libereckých fotbalistů před utkáním 6. kola Evropské ligy Liberec - Crvena zvezda Bělehrad | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Musím souhlasit. Ale na druhou stranu, podle toho, jak jsme k tomu přistoupili, bylo vidět, že chceme vyhrát. Projevilo se to i v šancích, které jsme si vytvořili,“ vrátil se k zápasu liberecký gólman Milan Knobloch. Mezi tyčemi dostal příležitost na úkor tradiční jedničky Filipa Nguyena.

„Jenom škoda, že se nám nepodařilo nějakou proměnit. Ale bylo vidět, že jsme chtěli předvést dobrý výkon,“ přidává Knobloch.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Liberce jako jediní z českých zástupců v Evropské lize bodovali. V závěrečném kole skupinové fáze doma remizovali s Crvenou zvezdou Bělehrad 0:0

„Prožili jsme si celou tu anabázi Evropské ligy. Hráčům jsme poděkovali za skvělou prezentaci Slovanu Liberec,“ navázal trenér Pavel Hoftych.

Liberec si účastí v pohárové Evropě vydělal přes sto milionů korun. Bez příjmu nezůstala ani pokladnička v hráčské kabině. Do ní musel přispět hlavně právě Knobloch. „On je šéf kasy. Hráči tu mají pět tisíc do svojí kasy za start v Evropské lize,“ vysvětluje Hoftych.

Strážce liberecké branky určitě nebude litovat, že sáhne do vlastní kapsy. Ze startu v pohárové Evropě muže on i celé mužstvo hodně vytěžit. „Červená hvězda je velmi kvalitní tým. Pokud se nám podaří předvést takový výkon, místy ho zatlačit, vytvořit si šance, tak je to dobrý odrazový můstek do ligy,“ věří Knobloch.

Slovan jako jediný ve čtvrtečním večeru z českých týmů bodoval. Sparta podlehla AC Milán 0:1 a Slavia prohrála v Leverkusenu 0:4.

Naše letošní působení v @EuropaLeague je u konce. Děkujeme za podporu všem našim příznivcům!

A doufáme, že si to v budoucnu budeme moct znovu prožít i s vámi na tribunách! ⚽️ #UEL

Počet evropských duelů #FCSL se prozatím zastavil na čísle 1️⃣0️⃣9️⃣. pic.twitter.com/Yl2DN47IDg — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) December 11, 2020

Slovan Liberec - Crvena zvezda Bělehrad 0:0

Rozhodčí: Gestranius - Aravirta, Alakare (všichni Fin.). ŽK: Hilál, Beran - Degenek, Falcinelli, Gobeljič, Gajič. Bez diváků.

Sestavy:

Liberec: Knobloch - Koscelník, Jugas, Kačaraba, Mikula - Sadílek, Mara - Pešek (68. Matoušek), Beran (68. Hromada), Mosquera (89. Fukala) - Hilál (75. Rabušic). Trenér: Hoftych.

Crvena zvezda: Borjan - Rodič (71. Gobeljič), Milunovič, Degenek (81. Pankov) - Gajič, Kanga (53. Nikolič), Sanogo, Petrovič, Ivanič (71. Boakye) - El Fardou Ben (81. Erakovič), Falcinelli. Trenér: Stankovič.