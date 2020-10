‚Byli lepší, ale my využili svou šanci.‘ Liberecký kouč Hoftych ocenil po výhře s Gentem týmový výkon

„Vyhráli jsme proti velmi těžkému soupeři s ohromnou individuální kvalitou. Ubojovali jsme to týmovým výkonem, kluci se vydali ze všech sil. Super vstup do skupiny, super tři body,“ uvedl po konfrontaci s belgickým Gentem liberecký trenér Pavel Hoftych. Přiznal zároveň, že herně byl soupeř lepší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Liberečtí fotbalisté vstoupili do Evropské ligy vítězstvím nad Gentem. Více v příspěvku Pavla Petra

„Hráli fantasticky, mají rychlostní typy dopředu a do toho i výšku v útoku. Naše obrana to skvěle zvládla. Několikrát nás podržel Filip Nguyen a několikrát jsme měli štěstí. Z našich tří šancí jsme dokázali jednu proměnit.“

Libereckou obranu dirigoval bezchybný brankář Filip Nguyen. Nejen jeho prý úvodní duel základní skupiny Evropské ligy stál hodně sil.

„Asi to bylo na konci i vidět, kluci už tahali nohy. Hráli jsme spíš bez balonu a stálo nás to hodně sil. Ale stálo to za to.“ Gólman Slovanu pak vyzdvihl výkon liberecké obrany.

Liberec vstoupil do Evropské ligy senzační výhrou na Gentem, Sparta inkasovala čtyřgólový příděl Číst článek

„Nebylo to jen o zablokovaných střelách, ale třeba i o blokování náběhu hráčů, mohl jsem si víc sbírat balony. Skvělý týmový výkon, všichni kluci zaslouží pochvalu,“ dodal Nguyen.

Pro Liberec je navíc výhra nad favorizovaným soupeřem velkým povzbuzením do dalších zápasů základní skupiny Evropské ligy. A hlavně – zachraňoval vlastně čest českého fotbalu. Sparta i Slavia své zápasy prohrály.

„Slovan je na to dlouhodobě zvyklý. Kdykoliv se dostane na dostřel Evropy, tak pravidelně sbírá body do koeficientu,“ dodal kouč Hoftych.