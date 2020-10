Fotbalový Babylon na severu Čech. Cizinci v kádru Liberce se perou s češtinou, na hřišti si ale rozumí

Na první pohled by mohli vypadat jako trochu nesourodá parta, v úvodu sezony se jim ale daří možná až nad očekávání. V základní sestavě fotbalistů Liberce bylo při postupu do Evropské ligy hned sedm cizinců. Ti si musí pod Ještědem vystačit s angličtinou nebo lámanou češtinou, služeb překladatele totiž klub nevyužívá. Liberec 11:15 8. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Liberce se radují ze vstřeleného gólu | Foto: Radek Petrášek / ČTK

„Záda, doleva, doprava. Jez v klidu.“

Na skládání básní to zatím úplně není, ale kvůli tomu do Česka Mohamed Tijani z Pobřeží Slonoviny nepřišel. Mnohem důležitější je, že už jakžtakž ovládá místní fotbalovou řeč. Ostatně tiskový mluvčí Slovanu okamžitě s úsměvem podotýká, že na hřišti patří obránce s přezdívkou Momo mezi ty nejupovídanější.

Když z dálky pozorujete trénink A-týmu vedle stadionu U Nisy, musíte uznat, že jde o zajímavou směsici fotbalistů. Kromě Tijaniho je tu také Bahrajňan Júsuf Hilál, Kolumbijec Mosquera, Ukrajinec Kačaraba, Bosňan Rondič, Rakušan Cancola nebo Kamso Mara z Guiney. Zkrátka takový severočeský Babylon, což se musí projevit i po tréninku v šatně.

„Není možné pouštět v kabině jenom moje písničky. Ale jo, vždycky když hraje v šatně muzika, tak je to takový mix zpěváků z různých zemí. Takže můžete slyšet francouzské písničky, španělské, samozřejmě české a i spoustu dalších. Ale co se týká komunikace mezi námi, všichni tu mluví anglicky, takže je to jednoduché,“ řekl Radiožurnálu Mohamed Tijani, který trochu nervózně vyhlíží blížící se libereckou zimu. Na sníh se evidentně příliš netěší.

Ale z případného nedorozumění v kabině strach nemá. Právě cizinci mají velký podíl na postupu Slovanu do hlavní fáze Evropské ligy. A patří mezi ně i ukrajinský stoper Taras Kačaraba – ten překonal jazykovou bariéru s přehledem i díky lekcím češtiny, které mu klubové vedení zařídilo.

„Jo, jo, musel jsem se naučit. Měl jsem nějaké hodinky, byl tady učitel. Sám jsem to chtěl a i kluci mi chtěli pomoct, je tady skvělá kabina. Je tady hezký život, všechno tady máme. S manželkou jsme tu spokojení,“ vysvětlil Kačaraba, jeden z mnoha cizinců v kádru Slovanu.