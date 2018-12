Opavští fotbalisté porazili Liberec a posunuli se na desáté místo v tabulce

Naposledy se Opava radovala z vítězství nad Libercem ještě v minulém století, kdy ho dokázala porazit 3:1. I do utkání pod Ještědem vstoupili lépe. Jakub Janetzký si dobře zpracoval centr od Schaffartzika a přesnou hlavičkou otevřel skóre utkání.

Vedení si užívali opavští fotbalisté jen devět minut. K volnému přímému kopu se postavil Roman Potočný a míč dokázal nasměrovat přesně ke vzdálenější tyči.

Autor první branky domácích je mohl poslat do vedení, ale jeho pokus skončil mimo tři tyče. Kapitán libereckých Radim Breite se opřel do střely, kterou Fendrich vyrazil jen před sebe, ale žádný z modrobílých nebyl nablízku, aby dorazil míč do sítě.

Po příchodu kabin se začaly hlavně rozdávat žluté karty, ale i jedné šance se dočkali v první desetiminutovce diváci na Stadionu U Nisy. Petr Ševčík se pokoušel překonat z ostrého úhlu Fendricha, jeho střelu zblokoval Jan Žídek.

Fortuna liga | 18. kolo 7.12. FC Fastav Zlín - FC Viktoria Plzeň 0:2 7.12. FK Dukla Praha - 1.FK Příbram 1:2 8.12. SK Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko 1:0 8.12. MFK Karviná - FK Jablonec 2:1 8.12. FC Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 2:0 8.12. SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 3:2 9.12. AC Sparta Praha - FK Teplice 0:1 10.12. FC Slovan Liberec - SFC Opava 1:2

V 80. minutě přišla velká rána po liberecké snahy o vedení. Petr Ševčík dostal druhou žlutou kartu a musel odejít předčasně do kabin. Přesilovky dokázali využít hosté z Opavy po čtyřech minutách. Po rohovém kopu se dostal míč do skrumáže před brankou, ve které se nejlépe zorientoval Dominik Simerský.

Liberec dostal v nastaveném času Opavu do velkého tlaku, který ale vyrovnávací brankou neskončil. Opava se díky tříbodovému zisku posunula mezi nejlepší desítku Fortuna ligy. Liberec zůstává na sedmém místě.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 10. 12. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 18 15 1 2 46:16 46 2. Plzeň 18 13 3 2 27:14 42 3. Jablonec 18 10 3 5 38:16 33 4. Ostrava 18 10 3 5 25:15 33 5. Sparta 18 9 4 5 29:15 31 6. Zlín 17 9 2 6 23:19 29 7. Liberec 18 6 6 6 17:17 24 8. Ml. Boleslav 18 6 4 8 35:34 22 9. Opava 18 6 2 10 24:29 20 10. Teplice 17 5 4 8 17:24 19 11. Příbram 18 5 4 9 23:42 19 12. Slovácko 17 6 0 11 20:29 18 13. Bohemians 1905 18 4 6 8 18:27 18 14. Olomouc 17 5 2 10 16:31 17 15. Karviná 18 4 3 11 23:35 15 16. Dukla Praha 18 4 3 11 15:33 15