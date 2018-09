Sigma dohrávala bez vyloučeného Falty. ‚Faul na fotbal a na video,‘ zlobí se trenér Jílek

Olomoucký záložník Šimon Falta dostal v závěru zápasu Sigmy v Liberci přímou červenou kartu za faul na domácího Breiteho. Rozhodčí Zbyněk Proske situaci dlouho konzultoval s asistentem u videa, přesto olomoucký kouč Václav Jílek s rozhodnutím nesouhlasí. Liberec 8:23 30. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šimon Falta dostal v Liberci červenou kartu | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

„Za tohle červenou kartu? To není faul Falty na červenou kartu. To je faul na fotbal, faul na video. Naprosto v tuto chvíli pro mě ztráta jakékoliv důvěryhodnosti,“ zlobil se po zápase Sigmy v Liberci olomoucký trenér Václav Jílek.

Co se stalo? V Liberci běžela 77. minuta za stavu 2:0 pro domácí Slovan. Šimon Falta si špatně zpracoval přihrávku od stopera a na půlící čáře mu odkopl míč domácí kapitán Breite. Falta byl u míče pozdě a došlápl Breitemu na kotník. Rozhodčí Zbyněk Proske téměř pět minut konzultoval zákrok s asistentem u videa Radkem Příhodou, pak dal Faltovi červenou kartu.

„Všichni se tomu diví. Nebyla tam žádná nepřiměřená síla, je to přirozený běh toho hráče, není zvednutá podrážka, nejsou tam ani splněny podle mě základní parametry toho, aby rozhodčí mohl dát červenou kartu. Podle mě jasná žlutá karta, tím to končí,“ dodal Jílek.

Šimon Falta může po červené kartě očekávat disciplinární trest a zřejmě se nepředstaví v příštím kole v sobotu proti Spartě. Letenským bude zase chybět klíčový záložník Nicolae Stanciu, kterého poslal rozhodčí po konzultaci s kolegou u videa předčasně do sprch v Plzni.

Výhrady k používání videa měl také liberecký lodivod Zsolt Hornyák. Především kvůli velké časové prodlevě.

„Určitě jsem si nepředstavoval videorozhodčího, že to bude trvat pět minut. Neumím to posoudit, nevím, co se tam stalo, bylo to v rámci boje. Ale ta doba byla úplně nevhodná, obě mužstva vychladla a dobrý zápas se zbytečně přerušil. Videorozhodčí je dobrý, ale ne v každém případě,“ zamyslel se trenér Liberce.

Liberečtí fotbalisté ale nakonec mohli být spokojeni. Po dvou ligových porážkách v Praze si do tabulky připsali tři body. Výhru 3:0 potvrdili střídající hráči Martin Koscelník a Matěj Hybš. Liberec je v tabulce osmý, Sigma předposlední.

Fortuna liga | 10. kolo 28.9. Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 0:0 28.9. FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha 1:0 29.9. FK Dukla Praha - FC Fastav Zlín 1:1 29.9. 1.FK Příbram - FK Mladá Boleslav 3:0 29.9. 1.FC Slovácko - SFC Opava 0:2 29.9. FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc 3:0 30.9. FC Baník Ostrava - SK Slavia Praha 30.9. FK Teplice - FK Jablonec

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 30. 9. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 9 8 0 1 22:4 24 2. Plzeň 10 8 0 2 15:9 24 3. Sparta 10 7 2 1 19:6 23 4. Zlín 10 6 2 2 17:8 20 5. Ostrava 9 6 1 2 14:5 19 6. Příbram 10 4 2 4 17:18 14 7. Jablonec 9 4 1 4 14:10 13 8. Liberec 10 3 4 3 12:12 13 9. Ml. Boleslav 10 4 1 5 22:23 13 10. Bohemians 1905 10 3 3 4 10:12 12 11. Karviná 10 3 1 6 14:19 10 12. Opava 10 3 1 6 11:18 10 13. Teplice 9 2 3 4 11:17 9 14. Slovácko 10 3 0 7 11:22 9 15. Olomouc 10 2 0 8 9:21 6 16. Dukla Praha 10 1 1 8 7:21 4