ŽIVĚ: Liberec doma hostí Spartu. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos
Svěřenci Briana Priskeho se v sobotu pokusí zvítězit v Liberci. Přestože vzájemná bilance hovoří spíše ve prospěch Letenských, poslední vzájemný zápas skončil jejich těsnou porážkou. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos.
Páté kolo Chance ligy nabídlo souboj Karviné, která doma hostila Bohemians. Domácí sice otevřeli skóre, nicméně Klokanům se následně podařilo zápas otočit na svou stranu a vyhrát 1:2 po střelách Jana Matouška a Václava Drchala.
Druhým nedělním zápasem bude souboj Liberce, který doma hostí Spartu. Na poslední vzájemné utkání, které se odehrálo na Stadioně U Nisy, přijeli Letenští posilnění výhrou v derby. Tehdy ale domácímu celku podlehli 1:0 po trefě Denise Višinského, dnes již hráče Viktorie Plzeň. Svěřenci Briana Priskeho mají tedy Slovanu co vrace.
Zápas začne ve 20:00. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.