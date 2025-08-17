ŽIVĚ: Liberec doma hostí Spartu. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Svěřenci Briana Priskeho se v sobotu pokusí zvítězit v Liberci. Přestože vzájemná bilance hovoří spíše ve prospěch Letenských, poslední vzájemný zápas skončil jejich těsnou porážkou. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos.

Lukáš Haraslín

Kapitán Sparty slovenský křídelník Lukáš Haraslín (archivní foto) | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: Profimedia

Páté kolo Chance ligy nabídlo souboj Karviné, která doma hostila Bohemians. Domácí sice otevřeli skóre, nicméně Klokanům se následně podařilo zápas otočit na svou stranu a vyhrát 1:2 po střelách Jana Matouška a Václava Drchala. 

Druhým nedělním zápasem bude souboj Liberce, který doma hostí Spartu. Na poslední vzájemné utkání, které se odehrálo na Stadioně U Nisy, přijeli Letenští posilnění výhrou v derby. Tehdy ale domácímu celku podlehli 1:0 po trefě Denise Višinského, dnes již hráče Viktorie Plzeň. Svěřenci Briana Priskeho mají tedy Slovanu co vrace.

Zápas začne ve 20:00. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.

