Slováci blízko k senzaci. Se Španěly na úvod mistrovství do 21 let ve fotbale padli v poslední minutě

Španělští fotbalisté v úvodním utkání mistrovství Evropy hráčů do 21 let na Slovensku nakonec potvrdili roli největšího favorita a porazili domácí tým 3:2. Vítězný gól vstřelili až v 90. minutě. Česká reprezentace vstoupí do turnaje ve čtvrtek proti obhájcům titulu Angličanům. Bratislava 20:11 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělští fotbalisté se v poslední minutě radují z vítězného gólu | Foto: TASR | Zdroj: Profimedia

Slováci měli v základní sestavě Tomáše Riga z Baníku Ostrava, jabloneckého Sebastiána Nebylu a jeho bývalého spoluhráče Dominika Hollého, který přestoupil do Sparty, a také Dominika Javorčeka, čerstvou posilu Slavie z Kielu. Právě přes jeho levý kraj obrany soupeř dvakrát odcentroval a skóroval. První gól skupiny A a celého turnaje dal obránce Marc Pubill, již po dalších dvou minutách se trefil také kanonýr Mateo Joseph.

Španělé jsou pětinásobným vítězem ME do 21 let, naposledy turnaj ovládli v roce 2019 a předloni jim cestu za šestým titulem překazila až finálová prohra s Anglií. Mladí Španělé navíc ovládli i loňskou olympiádu v Paříži. Domácí však nesložili zbraně a po přestávce se vrátili do utkání. Samuel Kopásek snížil a Tomáš Suslov z penalty vyrovnal. Favorit znovu zapnul a v samém závěru rozhodl po rohovém kopu obránce Cesara Tarrega.

Marc Pubill sätter dit sitt, Spaniens och turneringens första mål!



Almeria-backen dröjer sig kvar efter en hörna och stöter dit Diego Lopez inspel pic.twitter.com/C08Y6xVfht — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) June 11, 2025

Češi si na šampionátu zahrají potřetí za sebou. Po Angličanech budou jejich dalšími soupeři ve skupině B Němci a Slovinci. Mužstvo trenéra Jana Suchopárka se pokusí ukončit čekání na postup do vyřazovací fáze, kam se národní tým dostal naposledy v roce 2011.

Evropského šampionátu se potřetí účastní 16 celků, ze čtyřčlenných skupin projdou do čtvrtfinále vždy dva nejlepší týmy tabulky. Bude se hrát v osmi městech, finále je na programu 28. června na Tehelném poli v Bratislavě.