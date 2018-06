Slovenským fotbalem otřásá korupční skandál mistrovské Trnavy, ta obvinění odmítá

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slovenským fotbalem otřásá skandál, kdy si měl Spartak Trnava zajistit titul pomocí úplatků

Na případ upozornil server topky.sk. Policie má podle něj zdokumentovaný minimálně jeden pokus o ovlivnění, a to před zápasem Trnavy proti Ružomberku. Oslovený hráč totiž na dohodu, podle které měl dostat pět tisíc eur, nepřistoupil a všechno nahlásil.

Podezřelým, který měl úplatek nabízet, má být podle RTVS bývalý fotbalový funkcionář Daniel Bartko. Ten sice pro slovenský rozhlas setkání na benzínové pumpě přiznal, ale odmítá, že by se snažil někoho uplatit.

„Potkali jsme se a říkám mu, jak je vysoký, do kdy má smlouvu, kolik váží. To bylo všechno. Pak se mi prý ozve. Když odcházel tak mi říkal, že doufá, že nad Trnavou vyhrajeme, protože má dobrý tiket. Ještě čekal na dva zápasy. To bylo všechno, on to popletl a z toho je ten humbuk,“ popisuje situaci ze svého pohledu Bartko.

Podezření v oficiálním prohlášení odmítla také Trnava.

„Nikdo z klubu nebo blízkého okolí nikdy neměl nic společného s jakoukoliv formou ovlivňování výsledků a zápasů. Klub takové obvinění tvrdě odmítá a distancuje se od nich. Není nám známo, že by takový případ policie vyšetřovala, a ani nás to nezajímá,“ uvádí na svém webu klub.

Podle topky.sk prošetřuje policie víc zápasů Trnavy. Nabídku úplatku podle zpravodajského serveru dostávali ve slovenské lize hráči i rozhodčí. Nešlo jen o finanční odměny, ale třeba i o slíbený přestup do lepšího klubu. Policie ani Slovenský svaz případ nekomentovaly.