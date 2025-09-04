Slovenští fotbalisté poprvé v soutěžním zápase porazili Němce. Na úvod kvalifikace na MS vyhráli 2:0

Slovenští fotbalisté v úvodu kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl vinou zranění počítat se čtyřmi oporami Ivanem Schranzem ze Slavie, Lukášem Haraslínem ze Sparty, Denisem Vavrem z Wolfsburgu a Tomášem Suslovem z Verony. Němci po 41 vítězstvích a deseti remízách poprvé prohráli v kvalifikaci MS na hřišti soupeře.

Slováky těsně před pauzou poslal v Bratislavě do vedení bývalý sparťan Hancko a v 55. minutě zvýšil útočník Strelec, čerstvá posila anglického Middlesbrough. O více než jeden gól dokázala Němce porazit ve světové kvalifikaci jen Anglie, která je v roce 2001 v Mnichově deklasovala 5:1.

Ve druhém zápase skupiny A Severní Irsko zvítězilo v Lucembursku 3:1 a o skóre před Slovenskem vede tabulku. Hosté brzy vedli brankou Reida, ale ještě před pauzou vyrovnal Dardari. Severoirský tým po přestávce rozhodl zásluhou Charlese a Devennyho. Domácí od 66. minuty hráli bez vyloučeného Korace.

Španělé si v úvodním zápase skupiny E proti Bulharsku v Sofii snadno dokráčeli pro očekávané vítězství už v prvním poločase. Postupně trefili Oyarzabal, Cucurella a Merino a úřadující mistři Evropy vyhráli 3:0.

Španělsko vede tabulku o skóre před Tureckem, které zvítězilo v Gruzii 3:2. Hosté se v Tbilisi ujali vedení už ve třetí minutě. Müldür hlavou poslal do sítě Gülerův centr z rohového kopu. Poločasovou přestávku pak orámoval dvěma góly křídelník Aktürkoglu.

Gruzínci v 63. minutě snížili trefou Davitašviliho. Svěřenci Vincenza Montelly hráli od 71. minuty bez vyloučeného Yilmaze, ale kontaktní trefa domácí hvězdy Kvaraccheliji v osmé minutě nastavení přišla příliš pozdě.

Favorizovaná Belgie ve skupině J deklasovala ve Vaduzu Lichtenštejnsko 6:0 a po třech zápasech má sedm bodů. K vysokému vítězství nad outsiderem přispěl dvěma góly záložník Tielemans.

Skupině vévodí Wales, který brankou Moorea zvítězil v Kazachstánu 1:0. S deseti body z pěti zápasů se posunul o dva body před Severní Makedonii, která odehrála o utkání méně.

Nizozemsko remizovalo s Polskem 1:1. Domácí poslal v Rotterdamu v prvním poločase do vedení Dumfries, ale Poláci srovnali krok v 80. minutě zásluhou Cashe. Svěřenci Ronalda Koemana ve třetím kvalifikačním zápase poprvé nezvítězili a se sedmi body o skóre vedou tabulku před svými čtvrtečním soupeřem, který odehrál o utkání více.

Tabulku skupiny G uzavírá Malta, která v Litvě sahala po prvním vítězství v kvalifikaci MS od 1. září 2021, kdy doma zdolala Kypr 3:0. O tři body ji ale v 97. minutě připravila Gineitisova penalta. Malťané mají po pěti odehraných zápasech dva body za remízy ze zápasů s čtvrtečním soupeřem. Litva, jež odehrála o duel méně, má na čtvrtém místě jednobodový náskok.

