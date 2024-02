Snad se zase dočkáme souboje Sparty se Žilinou v evropských soutěžích, říká trenér mládeže Labant

Mladí fotbalisté slovenské Žiliny se probojovali do osmifinále juniorské Ligy mistrů. Díky postupu přes Spartu a potom i Borussii Dortmund dorovnali vlastní historický rekord v elitní evropské soutěži. Slavit společně s vyprodaným domácím stadionem mohl i asistent žilinského dorostu Vladimír Labant. Muž, který zažil zlatou éru Sparty na přelomu tisíciletí poskytl rozhovor pro Radiožurnál Sport. Žilina 14:20 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý hráč Sparty Vladimír Labant (vlevo) se nyní věnuje mládeži ve slovenské Žilině | Foto: Václav Pancer | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Co se odehrává v hlavě trenéra, když s týmem vyřadí Borussii Dortmund?

Kluci šli nadoraz. Vyrovnaný zápas před plným hledištěm vygradoval, když jsme dali rozhodující gól. Štěstí se na konci přiklonilo na naši stranu.

Jak cenná konfrontace s tak silným soupeřem pro vaše hráče to byla?

Každý takový zápas nás posouvá. Máme tu také několik reprezentantů, kteří získávají zkušenosti právě v těchto utkáních. Při nějaké dobré konstelaci a když si každý sáhne na dno sil, tak jsme schopni ten výkon zopakovat. Můžeme hrát vyrovnanou partii i proti dalším soupeřům.

Ve stylu hry se snažíte nenakopávat míče a hrát po zemi. Je to filozofie, kterou v akademii razíte už od začátku?

Máme dobrou základnu kvalitních trenérů. Máme to vše nastavené směrem k A-týmu. Když máme v kategorii kolem šestnácti, sedmnácti let na určitých postech problém, tak se snažíme kádr vhodně doplnit. Kluci přes druhou ligu získávají zkušenosti a plynule se adaptují na dospělý fotbal.

Co říkáte na hráče, kteří prošli Žilinou a posouvají se dál?

Je to nadstavba, abychom dokázali hráče posunout ještě dál. Ve světové konkurenci je těžké ty hráče prodávat. Přichází ale období, kdy jsou hráči víc na očích. Máme plno potenciálních reprezentantů. Za mě máme dobře nastavenou cestu a v dohledné době dostanou šanci i další.

Je pro vás větší úspěch porazit Dortmund nebo vyřadit ve dvojzápase Spartu?

Oba zápasy byly otevřené a gradovaly až ke konci. Se Spartou to bylo na houpačce a myslím si, že jsme měli v česko-slovenském souboji motivaci navíc. Rozhodují detaily a nám to vyšlo v penaltovém rozstřelu.

Junioři Žiliny porazili Borussii Dortmund a probojovali se do osmifinále Ligy mistrů | Foto: Lukáš Kaleta | Zdroj: Český rozhlas

Vzpomínky na Spartu

V zápase proti Spartě jste se dostal do Prahy, jaký to pro vás byl návrat na známé místo?

Úžasné. Praha je pro naši rodinu druhým domovem. Na pohárové zápasy pořád na Spartu chodím a jsem rád, že tu mám dveře otevřené. Lidé si tu váží hráčů, kteří ve Spartě něčeho dosáhli. Praha je srdcovka, měl jsem tak motivaci navíc zvládnout zápas.

Chystáte se jako fanoušek na nějaký zápas Sparty?

Minimálně čtyři nebo pět zápasů za rok vidím. Lidé, kteří mají na starosti hráče s úspěšnou minulostí, nám vychází vstříc. Chodím pravidelně fandit a budu i nadále.

Ve Spartě se daří nebo dařilo slovenským fotbalistům. Jak vás to těší?

Sparta je dobrý odrazový můstek, hraje na špici v Česku. Jména mluví za vše - Hancko, Haraslín, Dúbravka. Stopa tam je a doufám, že bude pokračovat dál.

Jak vidíte šance Sparty v jarní části fotbalové ligy?

Sparta se už po letech neúspěchů aklimatizovala. Mužstvo se zkonsolidovalo a má tam zdvojené posty. Tomáš Rosický to dal do kupy, navíc mají skvělého trenéra a přeju jim, aby se dařilo dál a vybojují titul.

Se Spartou jste vyhrál čtyři tituly. Bylo to pro vás nejkrásnější období kariéry?

Prošel jsem více kluby, ale Liga mistrů se Spartou byla úžasná. Měli jsme výbornou generaci i trenéry. Hráli jsme vyrovnanou partii s velkokluby a proti špičkovým fotbalistům.

Ideální scénář do budoucna střet Sparty se Žilinou v evropských pohárech?

Bylo by to fajn. Ve slovenské lize je to trochu jiné, protože hrajeme s mladými fotbalisty. Dáváme šanci mladým a je těžké hrát o titul. Nic není nemožné a generaci silných hráčů dorůstá. Snad se ještě dočkáme souboje Sparty se Žilinou na seniorské úrovni.