Istanbul hostí finále Ligy mistrů. Manchester City čeká boj s propracovanou defenzivou Interu Milán

Fotbalisté Interu Milán a Manchesteru City se v Istanbulu chystají na finále Ligy Mistrů. Favoritem utkání je podle sázkových kanceláří i fotbalových expertů jednoznačně anglický celek. Defenzivní styl Interu by mu ale nemusel svědčit, navíc budou Citizens hrát pod tlakem toho, že mohou získat třetí trofej v jedné sezoně. Istanbul 18:06 10. června 2023

„Náš tým je opravdu dobrý. Ale souhlasím s tím, co píšou média a co říkají fotbaloví experti. Musíme být taky úspěšní v Evropě, vyhrát Ligu mistrů, a to nejen jednou, abychom se mohli zařadit mezi ty nejlepší evropské týmy. Jsem opravdu šťastný, že jsme poněkolikáté dokázali ovládnout Premier League, ale abychom se opravdu zapsali do historie, musíme zvednout trofej pro vítěze Champions League,“ konstatuje zkušený trenér Guardiola.

Ve finále Ligy mistrů se očekává, že Manchester City bude dobývat pevnou obranu Interu Milán

Španělský kouč Manchesteru City Pep Guardiola má s finále Ligy Mistrů bohaté zkušenosti. Ještě nikdy ale k titulu nedotáhl tým z Manchesteru. V Istanbulu bude mít znovu po roční odmlce šanci. Vítěz Ligy mistrů a bývalý hráč Barcelony Gerard Pique dokonce označil letošní finále za nejméně vyrovnané za posledních 10 let. A že Inter Milán stojí proti naprostému fenoménovi letošní sezony ví i jeho kouč Simone Inzaghi.

„Utkáme se s aktuálně nejlepším týmem na světě, který tu nejlepší soutěž, Premier League, vyhrál pětkrát v posledních šesti letech. Navíc je za poslední tři roky podruhé ve finále Ligy mistrů a jednou byl i v semifinále. Takticky i fyzicky jsou hráči City výborně připravení, navíc hrají dobrý fotbal, při kterém hodně kontrolují balón a nepříjemní jsou taky při napadání. Opravdu nemají moc slabin,“ ví Inzaghi.

Propracovaná defenziva Italů

Milánský celek ale v průběhu Ligy mistrů ukázal, že umí porazit i papírově silnější týmy. V základní skupině zdolal Barcelonu, ve vyřazovací fázi vyřadil Porto, Benficu nebo městského rivala AC. A to vše stejnou taktikou, poctivá propracovaná defenziva a úderné protiútoky.

„Očekávám, že hráči Interu Milán budou stát v hlubokém bloku a avizovali, že hrají na tři obránce a stahují se halfbeci, takže to znamená na pět vzadu. Pro Manchester City bude těžké se tam dostat, ale není to pro ně nic nového, protože do plné obrany hrají pořád. Jsem zvědavý, jak si s tím poradí,“ předpokládá obraz hry finálového zápasu bývalý reprezentant Michal Kadlec, který sám má s Ligou mistrů zkušenosti.

V Istanbulu se v sobotu skutečně střetnou dva naprosto odlišné styly fotbalu. I kouč Manchesteru Pep Guardiola na předzápasové tiskové konferenci popisoval, že jeho tým nesmí zapomínat bránit, i když bude zrovna v útoku. Během deseti vteřin je totiž Inter Milán schopný dostat se po zisku míče do zakončení. Proslov zakončil slovy, že se vůbec nediví tomu, proč Inter do finále došel.

Finále Ligy Mistrů mezi Manchesterem City a Interem Milán začne na stadionu v Istanbulu v 21 hodin.