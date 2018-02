Spartě vystřelily výhru nad Libercem nové posily, utkání Olomouce s Plzní gól nepřineslo

Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do jarní části ligy bezbrankovou remízou na hřišti Sigmy Olomouc. Sigma se v tabulce dostala na druhé místo před Slavii, která nečekaně prohrála v Jihlavě. Plzeň je stále první se čtrnáctibodovým náskokem. Spartě zařídily výhru 2:0 nad Libercem zimní posily, trefili se Stanciu a Kanga. Olomouc 17:56 18. 2. 2018 (Aktualizováno: 19:59 18. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Plzně Patrik Hrošovský v souboji s olomouckým Jakubem Plškem. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Pro Plzeň bylo utkání proti Olomouci už druhým jarním soutěžním utkáním. Ve čtvrtek se Západočeši představili v Bělehradě, kde proti místnímu Partizanu uhráli ve vyřazovací části Evropské ligy remízu 1:1.

Domácí, kteří zakončili podzimní část ligy na třetím místě a byli překvapením sezóny, nevstoupili do utkání vůbec špatně. Už ve druhé minutě měl slibnou příležitost Vepřek, jenže po Faltově rohu v dobré pozici ve vápně promáchl. O pár minut později měli slibnou šanci i hosté, ale Kolář ani Krmenčík těsně nedosáhli na Petrželův centr.

Další slibné šance měli domácí Sladký a Texl, jenže prvně jmenovanému na poslední chvíli skvělým zákrokem zabránil v zakončení jeden z plzeňských stoperů, druhý zase ve slibné pozici v pokutovém území střílel mimo. Pak mohl poslat hosty do vedení Kolář, ale jeho pokus zablokoval Sladký. Chvíli po něm měl další velkou šanci Texl, jenže i tentokrát plzeňského brankáře Kozáčika neohrozil.

Ve druhé půli měl obrovskou šanci plzeňský kanonýr Krmenčík, jenže v ideální střelecké pozici po pěkné Kopicově přihrávce vystřelil jen slabě přímo do brankáře. Krmenčík pak měl další velkou šanci, když po olomoucké ztrátě převzal míč Kopic a centrem našel plzeňského útočníka, který ovšem v pádu střílel mimo. Neujala se ani Kolářova střela zdálky, ani podobný pokus olomouckého Moulise. V závěru ještě domácí přečkali závar před vlastní brankou a připsali si cenný bod.

HET liga 2017/2018 | 17. kolo 17.2. 15:00 FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 0:1 17.2. 15:00 FC Baník Ostrava - 1.FC Slovácko 1:2 17.2. 15:00 FC Fastav Zlín - FK Dukla Praha 1:1 17.2. 15:00 FK Jablonec - FK Teplice 2:1 17.2. 16:30 FC Vysočina Jihlava - SK Slavia Praha 1:0 17.2. 18:30 Bohemians Praha 1905 - FC Zbrojovka Brno 1:0 18.2. 16:00 SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň 0:0 18.2. 18:00 AC Sparta Praha - FC Slovan Liberec 2:0

Sparta po rozpačitém podzimu opět pozměnila kádr, zbavila se několika hráčů a přivedla jiné. Největší posilou mezi zimními posilami v letenském dresu je Nicolae Stanciu, který přišel do Sparty z Anderlechtu Brusel a stal se nejdražším nákupem v historii české ligy.

A byl to právě rumunský záložník, který poslal domácí už v páté minutě do vedení, když se za vápnem parádně opřel do odraženého míče a překonal libereckého brankáře. Domácí byli i nadále aktivnější, dvě slibné příležitosti měl po centrech ze stran Václav Kadlec, ale ani jednou se neprosadil.

Liberec měl největší šance v krátkém časovém sledu pětadvacet minut před koncem. Nejdřív si Bosančić skvěle zpracoval Coufalův centr do vápna, jenže pak trefil jen brankáře Nitu. A o chvíli později si oba liberečtí hráči role prohodili, Bosančić centroval, míč se dostal k Coufalovi, který ale míč do brány nedostal. Definitivní pojistku pak přidal v nastavení po Kačarabově faulu na Lafatu z penalty Guélor Kangu.

HET liga (PLATNÉ K 18. 2. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 17 15 2 0 34:5 47 2. SK Sigma Olomouc 17 9 6 2 23:10 33 3. SK Slavia Praha 17 9 5 3 27:8 32 4. AC Sparta Praha 17 9 4 4 23:12 31 5. FC Slovan Liberec 17 9 3 5 24:18 30 6. Bohemians Praha 1905 17 6 7 4 16:14 25 7. FK Jablonec 17 6 6 5 23:21 24 8. FK Teplice 17 6 5 6 21:19 23 9. FC Fastav Zlín 17 5 6 6 19:24 21 10. FK Dukla Praha 17 5 5 7 19:30 20 11. MFK Karviná 17 5 2 10 17:25 17 12. FK Mladá Boleslav 17 5 2 10 19:30 17 13. 1.FC Slovácko 17 3 6 8 15:24 15 14. FC Zbrojovka Brno 17 4 3 10 12:24 15 15. FC Vysočina Jihlava 17 4 1 12 16:32 13 16. FC Baník Ostrava 17 2 5 10 22:34 11