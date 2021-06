Souček: Zápas s Anglií by nám mohl pomoci v dalším kole. Tam narazíme na podobně kvalitní tým

Čeští fotbalisté zakončili základní skupinu mistrovství Evropy porážkou. V Londýně podlehli Anglii 0:1, gól dal ve 12. minutě Raheem Sterling. Prohra, která je odsunula až na třetí místo, české hráče mrzela. Jak ale řekl Radiožurnálu Sport záložník Tomáš Souček, mohla by jim pomoci v dalším kole, kdy čeští fotbalisté narazí na jiný silný tým. Londýn 11:48 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Tomáš Souček | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Jak hodnotíte porážku 0:1 od Anglie?

Mrzí nás to, protože vždycky jdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát, a to se nám nepovedlo. Ale myslím si, že to byla škola pro další kolo, protože Anglie je velmoc a budeme hrát s kvalitním týmem, jako je Anglie. Takže hlavně se musíme připravit na další kolo.

Co vám utkání přineslo, co si odnášíte?

Myslím si, že se musíme zlepšit hlavně okolo soupeřovy šestnáctky, že tam musíme víc držet balon, abychom si připravili víc šancí. Pozitivní bylo, když jsme je občas presovali od gólmana, tak jsme získávali balon a chvíli ho drželi. Takže je tam mnoho aspektů, na které se musíme podívat. Myslím si, že to určitě bude pomocný zápas.

V duelu jste měl šanci v pokutovém území. Obtáčel jste se, střílel z otočky. Na komentátorském stanovišti jsme už viděli ten míč v síti.

Taky jsem už upřímně skoro slavil, chtěl jsem naznačit, že mu to dám na přední, aby to nikdo nečekal, taky se tak stalo. A jak jsem to trefil, tak jsem si myslel, že to půjde do sítě, ale nakonec to bylo o kousek vedle. Mrzí mě, že jsem nesrovnal na 1:1.

Nakonec jdete ze třetího místa do osmifinále. Nemrzí vás to po tom, co jste byli blízko alespoň druhé příčce?

Mrzí nás to. Chtěli jsme to vyhrát, když byla ta šance. Pak jsme hráli 1:0 s Anglií, doufali jsme, že skončíme druzí a to se nestalo. Ale je to osmifinále Eura a už tam nikdo není lehčí, těžší, takže se musíme připravit na soupeře, kterého se ve středu dozvíme.

Jaké pro vás byly souboje s vaším spoluhráčem Declanem Ricem z West Hamu? V prvním poločase jste se tam, přišlo mi, i jednou pokopali.

Bylo to speciální. Normálně proti němu hraji v tréninkovém centru ve West Hamu každý den, teď to bylo na stadionu, takže to bylo speciální. Ale myslím, že zajímavější to bylo pro fanoušky než pro nás. Po zápase jsme si popřáli hodně štěstí, jsem rád, že jsme oba postoupili. Byl bych rád, kdybychom si třeba ještě jednou na tomto turnaji proti sobě zahráli.