Soupeř má velkou kvalitu. Jsou výborní na míči, budeme muset být obezřetní, říká Kopic

Sebevědomá, aktivní a nebezpečná - přesně takhle působila fotbalová Plzeň na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Jako by její hráče nestrašily porážky v přípravě nebo neúplná sestava. Na hřišti FC Sport Bukurešť dokonce Západočeši dvakrát vedli. Jako úspěch ale nakonec berou i konečnou remízu 2:2. Bukurešť 10:15 26. července 2017

„Dobrý výsledek do odvety, doma bychom to měli uhrát, ale je to ošidné. Soupeř má velkou kvalitu, což jsme si v některých fázích ověřili. Jsou výborní na míči a budeme muset být obezřetní, je to pořád padesát na padesát,“ snaží se zůstat na zemi autor druhé plzeňské branky Jan Kopic.

Svým způsobem ale pro Západočechy není problém uhrát v Rumunsku nějaký ten bod. Dokázali to třeba proti Ploješti nebo v minulé sezóně proti Astře Giurgiu. Potíž ale nastane před vlastními fanoušky.

„Doma nám velí to, že stačí prakticky neprohrát, když to nebude 3:3, ale na to hrát nemůžeme, protože to by se nám mohlo vymstít. Třeba při prvním gólu jsme zalezli a malinko jsme spoléhali, že to nějak uhrajeme a hned se nám to vrátilo. Víme, že tak doma hrát nemůžeme. Doufáme, že jsme tímto diváky pozvali a bude plný stadion, který nás požene,“ uvedl Kopic pro Radiožurnál.

Co Západočechy může mrzet, jsou poměrně rychlá vyrovnání soupeře. V prvním poločase přišla odpověď na Krmenčíkovu trefu přibližně po čtvrt hodině. Ve druhé půli se skóre měnilo po brance Jana Kopice dokonce už po sedmi minutách. To pozitivní ale podle Michaela Krmenčíka jasně převažuje.

„Drželi jsme balon, chvílemi jsme byli i lepší. Oni dali gól ze standardky a pak na přední tyči. Hrát se dá s každým si myslím. Bojovali jsme do poslední chvíle, byl to náš první zápas. Pár kluků už chytaly křeče, včetně mě. Myslím, že to bude jenom lepší,“ řekl Krmenčík.