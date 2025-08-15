Spadl nám obrovský kámen ze srdce a ještě jsme neřekli poslední slovo, hlásí Prekop po výhře ve Vídni
Fotbalisté Baníku Ostrava postoupili do závěrečného předkola Konferenční ligy, ve kterém se utkají se slovinským Celje. Účast v poslední části kvalifikace si vybojovali na úkor vídeňské Austrie. V odvetě v Rakousku remizovali 1:1. Po výhře 4:3 doma tak měli důvod slavit. Po gólu v obou utkáních dal útočník Erik Prekop, který v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že závěr odvetného utkání byl pro tým náročný po fyzické i psychické stránce.
Eriku, je pro vás postup do 4. předkola Konferenční ligy prvním velkým úspěchem v sezoně?
Je to tak. Potřebovali jsme to, splnili jsme cíl a ještě je před námi v kvalifikaci o evropské poháry poslední zkouška.
Poslechněte si útočníka Baníku Ostrava Erika Prekopa po postupu do 4. předkola Konferenční ligy
Jak se vyvíjel zápas?
Důležité bylo, že jsme první poločas zahráli za stavu 1:0 pro nás. V druhém poločase jsme dostali gól ze standardní situace a věděli jsme, že Austria má kvalitu. Musím ocenit, jak to zvládli naši kluci směrem do obrany. Při standardních situacích toho uskákali hodně. Každý z nás nechal na hřišti maximum.
Po rozhodnutí, že se bude kopat penalta, jste si ihned vzal míč k sobě. Bylo jasné, že budete kopat?
Jsme určení čtyři hráči, kteří chodí na penalty. Nikdo jiný nepřišel, že by chtěl jít kopat. Věřil jsem si, takže jsem vzal míč a naštěstí to dobře dopadlo.
Měli jste pokyn od trenéra, abyste hráli především ze zabezpečené obrany?
Neměli jsme úplně pokyn, abychom se stáhli. Spíše to vyplynulo ze hry. Úplně nejsme mužstvo, které by se vyznačovalo defenzivní hrou. Chceme hrát ofenzivně, tlačit na soupeře, ale Austria ukázala kvalitu a to, že má velmi dobrý přechod.
Dokázali si dát na dvacet metrů průnikovou přihrávku. Snažili jsme se to pokrývat a v druhém poločase se nám to docela dařilo. Dostali jsme gól ze standardní situace, což nás mrzí. Musíme uznat kvalitu soupeře a naštěstí jsme to zvládli do postupového výsledku.
Závěr utkání jste zvládli v klidu?
V klidu to úplně nebylo. Přišlo mi, jak kdyby se od osmdesáté minuty zastavil čas. Poslední minuty utkání byly na hřišti náročné fyzicky i psychicky. Ohromně jsme si přáli, abychom postoupili. Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Mužstvu věřím, a doufám, že jsme ještě neřekli poslední slovo.