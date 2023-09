O sexuální násilí nešlo, hodnotí kontroverzní polibek fotbalistky Buchert. Zítkové chyběla rychlá omluva

Polibek na světovém šampionátu ve fotbale žen řeší celé Španělsko i mezinárodní sportovní a lidskoprávní organizace. Předseda španělského fotbalového svazu Luis Rubiales byl obviněn ze sexuálního násilí poté, co po výhře nad Anglií objal a políbil na rty španělskou hráčku Jennifer Hermosovou. FIFA i španělský fotbalový svaz ho vyzývají k rezignaci. Rubiales provinění odmítá. V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus kauzu rozebrali dva novináři. Pro a proti Praha 19:37 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Kdyby se Rubiales hned na začátku adekvátně omluvil, možná by kauza utichla již po několika dnech a neřešila by se ještě deset dní poté,“ komentuje Zítková | Zdroj: Reuters

Ke společenskému odsouzení Rubialese nedochází jen kvůli polibku, ale z velké části kvůli jeho následné reakci, kdy Hermosovou obvinil ze lhaní.

„Řekl, že ona s pusou souhlasila, přičemž to sama dementovala. Několikrát zopakoval, že neodstoupí, že je to snaha o jeho diskreditaci a společenský atentát,“ říká Radka Zítková, která žije ve Španělsku, je zástupkyní šéfredaktora Aktuálně.cz a spolupracovnicí časopisu Heroine. Dodává, že na základě pohledu španělské společnosti by měl Rubiales rezignovat.

S jeho odstoupením souhlasí i Viliam Buchert, šéfredaktor časopisu Reflex, ale nemyslí si, že se jednalo o sexuální násilí. „Hráčka nejdříve vypověděla, že to proběhlo se souhlasem, poté, že ne. Objali se tak vzájemně,“ domnívá se. Sama Hermosová však pronesla, že jí to nebylo úplně příjemné, ale nejprve se tomu nebránila.

„Udělal chybu, ale odsouzení, které se rovná popravě sexuálního predátora, si nezaslouží,“ dodává Buchert.

Ukázka mužské moci

Podle Zítkové je Španělsko velmi háklivé na jakékoliv sexuální násilí a harašení. „Před rokem schválilo zákon, který vyžaduje, aby před pohlavním stykem opravdu zaznělo ano. Říká se mu ‚Ano, znamená ano‘, což je opak toho, co platí ve většině světa, kdy se naopak musí vysloveně říct ne,“ vysvětluje.

„Kdyby se Rubiales hned na začátku adekvátně omluvil, možná by kauza utichla již po několika dnech a neřešila by se ještě deset dní poté,“ dodává. Fotbalový funkcionář se podle ní omluvil nedostatečně, přičemž svou omluvu vzal zpět.

„Hermosovou obvinil z toho, že lhala, mluvil o falešných feministkách a svolal setkání fotbalového svazu, kde všichni očekávali, že odstoupí, namísto toho proběhla ukázka mužské moci, mužského macho chování, které celou tu kauzu posunulo jinam. I kvůli tomu je reakce tak veliká,“ tvrdí.

Za jeden polibek nezostudit

Španělská společnost byla machistická vždy, nyní je víc feministická, domnívá se Buchert.

„Je to tvrzení proti tvrzení, což bývá vždy ošidné. Výsledek je daný dopředu. Myslím si, že co udělal, bylo nešťastné, ale neměl by být veřejně ostouzen za jeden polibek. Práva žen se mají chránit, ale kauzu řeší i místní vláda, což mi přijde příliš,“ říká.

Přehnané naopak Zítkové přišlo to, jak moc se kauza objevovala v médiích. „Pokládám si otázku, zda tím média nezastiňují obrovský úspěch španělských fotbalistek.“

„Většině společnosti to pobouření přijde naprosto adekvátní, protože je čas, aby skončila bagatelizace sexuálního násilí nebo harašení,“ tvrdí a dodává, že o ponižování ve španělském fotbalovém týmu se mluví dekády.

Podle Bucherta měly hráčky situaci řešit už před tím.

Zítkové popisuje dvě roviny problému. První se týká souhlasu nejen k pohlavnímu styku, ale k jakémukoliv intimnímu doteku, který musí vyslovit oba dotyční. Zároveň poukazuje na nerovnost, kdy Rubiales jako nadřízený formou polibku fotbalistky ponižuje.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu nahoře v článku. Moderuje Karolína Koubová.