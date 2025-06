Španělsko přestřílelo v semifinále Ligy národů Francii 5:4. Ve finále se střetne s Portugalskem

V rozpětí čtyř minut prvního poločasu otevřeli dveře do finále Nico Williams a Mikel Merino. Po změně stran přidal další dvě branky Lamine Yamal a jednu Pedri.

Francouzi se probudili až za stavu 0:4. Branky, které dali Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Randal Kolo Muani, a vlastní gól už na vyrovnání nestačily. Diváci viděli oboustranně útočný fotbal, na střely na branku vyhrála Francie 9:8, dvakrát Španěly zachránila tyč.

Francouzský trenér Didier Deschamps měl k dispozici celkem sedm hráčů ze sobotního finále Ligy mistrů, ale do základní sestavy postavil jen ofenzivní dvojici Dembélé - Doué.

První šanci měl jejich spoluhráč z obrany Theo Hernández a po nacvičeném signálu po rohovém kopu trefil ve 12. minutě z hranice šestnáctky spojnici břevna a tyče.

Ale gól padl o deset minut později na druhé straně a postaral se o to Williams. Francouzská obrana, na jejímž pravém kraji debutoval Kalulu z Juventusu, se ještě nevzpamatovala a Merino vstřelil druhou branku. Asistenci si i podruhé připsal Oyarzabal.

