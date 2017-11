Sparta a Slavie mocně posilovaly, ligu ale vede Plzeň. Nemyslím si, že máme horší kádr, říká Vrba

V Plzni se o tom nahlas bavit nechtějí, ale je zřejmé, že fotbalisté Viktorie mají s třináctibodovým náskokem ještě před zimní pauzou nakročeno k zisku mistrovského titulu. Ve 13. kole porazili Slavii 1:0, a tak lize kraluje tým, ve kterém trenér Vrba na rozdíl od pražské konkurence vsadil na staré známé. Plzeň 8:34 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalové Plzně Pavel Vrba | Foto: David Šváb | Zdroj: ČTK

Klubová hymna Plzně je momentálně písní snad s nejpravdivějším textem. Viktoria skutečně vítězí, a přestože k cíli ještě nedošla, udělala k němu další dlouhý skok. Odrazila se z kopaček Daniela Koláře, rozdílového střelce, který skvěle dokumentuje způsob dominance Západočechů.

„Je to pro mě takové zadostiučinění, protože se o mně dost pochybovalo a já doufám, že tohle je aspoň trošku znamení toho, že ještě něco umím,“ řekl plzeňský záložník.

Asi znáte příběh o tom, jak se dva perou, a třetí se směje. Když se v létě pražští konkurenti předháněli v obřích nákupech, v Plzni se možná v tichosti usmívali. Teď si po třinácté výhře v řadě mnou ruce.

„Já si nemyslím, že máme o moc horší kádr. Samozřejmě, co se týká jmen, tak možná ano, co se týče financí, možná ano, ale my jsme se rozhodli jít cestou spíše československou. I když vy si často myslíte, že když někdo najednou sbírá hráče ze zahraničí, že hned za týden bude hrát. Já jsem to poznal, chvilku to trvá,“ vysvětluje trenér Pavel Vrba.

Plzeňský styl ještě lépe než slova obhajuje předvedená hra. Viktoriáni měli proti Slavii navrch a znovu ukázali, že o úspěchu nemusí rozhodovat jen příchod drahých zahraničních posil.

„Vidím to v tom, že ta obměna u nás byla asi větší. Ne asi, ale určitě. Proto jsou tam možná někdy ty hluchá místa. Chtěli jsme ty hráče, teď s nimi pracujeme. Představoval jsem si, že to bude třeba rychlejší, že se sladí dřív. Bohužel se tak ale nestalo,“ konstatuje evidentně zklamaný trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

I on přiznal, že o mistrovský titul už připraví konkurenta Pražanů jen jarní kolaps.

HET liga (PLATNÉ K 6. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 13 13 0 0 28:4 39 2. SK Sigma Olomouc 13 7 5 1 20:9 26 3. SK Slavia Praha 13 7 4 2 19:5 25 4. FC Slovan Liberec 13 7 2 4 21:15 23 5. AC Sparta Praha 13 6 4 3 17:11 22 6. FK Jablonec 13 5 5 3 19:15 20 7. FK Teplice 13 5 4 4 18:16 19 8. Bohemians Praha 1905 13 4 6 3 13:12 18 9. FK Mladá Boleslav 13 5 2 6 17:20 17 10. FC Fastav Zlín 13 4 4 5 15:19 16 11. FK Dukla Praha 13 4 4 5 14:21 16 12. FC Vysočina Jihlava 13 3 1 9 14:27 10 13. 1.FC Slovácko 13 1 6 6 9:16 9 14. FC Baník Ostrava 13 1 5 7 17:27 8 15. MFK Karviná 13 2 2 9 12:22 8 16. FC Zbrojovka Brno 13 2 2 9 8:22 8