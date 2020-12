Utkání jako test pro hráče. Sparta nastoupila proti Milánu v hodně omlazené sestavě

Fotbalisté Sparty se s tímto ročníkem Evropské ligy rozloučili porážkou. V závěrečném utkání ve skupině podlehli na Letné AC Milán 0:1. Pražané nastoupili v hodně omlazené sestavě, její věkový průměr byl necelých 22 let. Poprvé si v základu A-týmu zahrál v soutěžním zápase třeba 17letý obránce Martin Vitík. Praha 7:35 11. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z tréninku Sparty Praha (foto z 9. prosince) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Hrozně jsem si to užil. Utkání do budoucna strašně pomůže a jsem rád, že jsem si ho mohl zahrát. Myslím si, že jsem obstál, ale nejsem spokojený, protože jsem tam měl určité věci, které jsem mohl řešit jinak. Byly tam chyby v rozehrávce, o kterých vím a budu se je snažit zlepšit,“ citoval Radiožurnál Vitíkova slova po zápase.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jeden hrál před rokem ligu v Příbrami, druhý sbíral starty ve třetí nejvyšší soutěži a další tou dobou válel ještě v dorostu. O 12 měsíců později si fotbalisté Sparty Matěj Polidar, Adam Karabec a Martin Vitík zahráli v Evropské lize proti AC Milán

Navzdory drobným zaváháním byl debutant v rozhovoru pro klubovou televizi nadšený. Náročnou premiéru zvládl solidně a úspěšný souboj s Rafaelem Leaem ze závěru utkání si prý bude pamatovat ještě dlouho.

Kromě Vitíka proti slavnému soupeři nastoupili v základu Sparty i další mladíci – vedle teenagerů Martina Minčeva s Adamem Karabcem třeba Filip Souček nebo Matěj Polidar.

„Nedělal bych závěry po jednom utkání. Určitě si myslím, ať to byl Polidar, Souček nebo Vitík, ukázali, že máme mládí, že je to v pořádku a že je to jenom otázka času, než získají více zkušeností a prosadí se ještě více i v české lize,“ myslí si trenér Sparty Václav Kotal.

Sparta se rozloučila s Evropskou ligou domácí porážkou s AC Milán. Liberec uhrál na závěr bod Číst článek

Další soutěžní zápas Pražané odehrají v neděli, kdy je čeká ligový duel na Slovácku. Oproti souboji s AC Milán se základní sestava nejspíš promění. Někteří méně zkušení hráči by v ní ale mohli zůstat.

„Vzali jsme to utkání jako test pro hráče. Myslím si, že někteří nás jako realizační tým přesvědčili a řekli si o šanci do ligy. Pokud hráči budou v pořádku, tak minimálně o dvou jsem přesvědčen, že se do základní sestavy dostanou,“ prozradil sparťanský kouč.

Pražané ve své skupině Evropské ligy skončili se šesti body třetí, do další fáze soutěže kromě AC Milán postoupilo francouzské Lille.