Sparta důležitý zápas s Baníkem zvládla a vyhrála 3:1. Dočkal měl prsty ve všech brankách

Fotbalisté Sparty porazili v 31. kole první ligy Ostravu 3:1. Letenské poslal do vedení v 37. minutě David Moberg Karlsson, po hodině hry vyrovnal David Buchta, ale Bořek Dočkal a Adam Hložek v rozmezí 79. až 88. minuty zařídili domácímu týmu tři body. Pražané bodovali v nejvyšší soutěži popáté za sebou a na druhý Jablonec ztrácí tři body, navíc mají zápas k dobru. Baník prohrál po šesti kolech a zůstal osmý. Praha 21:25 9. 5. 2021

Do základní sestavy domácích se vrátil kapitán Dočkal, který kvůli svalovým potížím vynechal středeční semifinále domácího poháru se Slavií (0:3).

Střelecká aktivita byla celý zápas na straně Sparty. V sedmé minutě Juliš přiťukl míč Karlssonovi, ale švédský záložník z hranice vápna vystřelil nepřesně. Stejně dopadl i Pavelkův skákavý pokus z dálky. Po téměř půlhodině hry Pavelka vypálil nad. Poté se Juliš po narážečce s Karlssonem dostal do výhodné střelecké pozice, ale jeho přízemní střelu Laštůvka zastavil.

Baník poprvé zahrozil v 36. minutě, Kaločova rána však skončila v náručí Nity. Sparta z následného protiútoku udeřila. Dočkalovu přihrávku vyrazil Laštůvka k nepokrytému Karlssonovi, který se nemýlil. Z další dobré šance v šestnáctce nezvýšil Juliš.

Letenští ani po změně stran svého soupeře dlouho do ničeho nepouštěli, v 65. minutě však Slezané z ojedinělé akce srovnali. De Azevedo přihrál do vápna nabíhajícímu Buchtovi, který povedenou střelou pod horní tyč překonal Nitu. Buchta se střelecky prosadil ve třetím kole po sobě.

Sparta se hnala za opětovným vedením, jenže Hložek zakončil do boční sítě. V 79. minutě už to ale vyšlo. Dočkal využil nedorozumění mezi Stronatim a Pokorným, přeloboval vyběhnutého Laštůvku a vystřelil domácím plný bodový zisk. Kapitán Pražanů skóroval v nejvyšší soutěži po 25 zápasech a poprvé od září. Pojistku po Dočkalově přihrávce přidal Hložek. Osmnáctiletý útočník za poslední tři kola vstřelil pět branek.

Letenští v lize s Ostravou osmkrát po sobě neprohráli a od srpna 2014 porazili doma Baník v sedmém ligovém duelu v řadě. Pod trenérem Pavlem Vrbou vyhráli v nejvyšší soutěži i šesté utkání. Ve středu čeká Spartu odložený duel 23. kola s Plzní.

Plavšič nebyl v nominaci

V nominaci na zápas chyběl sparťanský křídelník Srdjan Plavšič. Srb by měl podle spekulací médií po vypršení smlouvy v létě odejít k městskému rivalovi Slavii, kde by dokonce měl mít už podepsaný kontrakt. Trenér Sparty Pavel Vrba v pozápasovém rozhovoru ale odmítl, že spekulace okolo Plavšiče stály za tím, proč se do nominace nedostal.

„Do nominace se vejde jen 18 hráčů a my se rozhodli pro tuto možnost. Je vidět, že jsme udělali dobře, protože jsme vyhráli. Já už zažil v životě tolik spekulací... On tvrdí, že nic nepodepsal, že nic neudělal, tak uvidíme,“ řekl na Srbovu adresu trenér Vrba.

Pětadvacetiletý Plavšič přišel do Sparty v létě roku 2017. Na Letné nepatřil vždy do základní sestavy a v 99 soutěžních zápasech vstřelil 10 branek.

Fotbalová FORTUNA:LIGA - 31. kolo:

České Budějovice - Pardubice 2:0 (1:0), Karviná - Slovácko 0:2 (0:1), Olomouc - Slavia 0:1 (0:0), Sparta - Ostrava 3:1 (1:0).