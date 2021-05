‚Musíme vyhrávat, není kam couvnout.‘ Dočkal se chopil role lídra, s Baníkem se podílel na všech gólech

O šanci na titul přišli vlastně už dávno, ale ještě rozhodně mají o co hrát. Fotbalisté Sparty v lize usilují alespoň o druhé místo. Tomu se přiblížili díky vítězství 3:1 nad ostravským Baníkem. Ve všech brankách Pražanů měl prsty Bořek Dočkal – tu rozhodující sám vstřelil lobem přes gólmana Laštůvku. Praha 10:58 10. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Bořek Dočkal ze Sparty | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Musím říct, že mockrát jsem v kariéře nešel sám na brankáře. Ale když už se mi to povede, tak je přehození gólmana automaticky asi moje první myšlenka,“ řekl Dočkal po utkání Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kapitán Sparty Bořek Dočkal dirigoval výhru nad ostravským Baníkem. Více v příspěvku Davida Nyče

Nedá se říct, že by byl na Letné pár kol před koncem sezony úplný klid a že by se tam všichni mohli plácat po zádech s hřejivým pocitem ukojení pohárových potřeb. Ale Bořek Dočkal jako správný kapitán i v tom rozbouřeném moři s rozvahou zakončil a kouzelným lobem udržel Spartu v boji o druhé místo ligové tabulky.

„Pro nás strašně důležité vítězství. Musíme vyhrát všechno do konce soutěže, není kam couvnout. Ale není to situace, která by nás měla nějak srážet a znervózňovat, takový tlak je ve Spartě každý rok,“ uvedl Dočkal.

Sparťanský kapitán o sobě dal vědět ve správný moment. I trenér Pavel Vrba po zápase vyzdvihoval jeho fotbalové a vůdčí schopnosti. A vyprávěl, jak moc je rád za to, jakého má v kabině lídra - skoro jako kdysi v Plzni Pavla Horvátha.

Dočkal ani Sparta ale zatím nic slavit nemůžou. Na druhý Jablonec ztrácí Pražané tři body, i když mají stále jeden zápas k dobru.