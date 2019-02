Vacka čeká první zápas v zelenobílém. ‚Bude patřit mezi nejlepší hráče ligy,‘ očekává kouč Bohemians

Vůbec poprvé si záložník Kamil Vacek zahraje v dresu Bohemians a poprvé v kariéře proti Spartě. Po návratu do české ligy se bývalý reprezentační hráč představí poprvé domácím fanouškům na stadionu, kde odehrál doposud své nejlepší sezony. Praha 9:35 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamila Vacka čeká první ligový start za Bohemians | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Nezáleží na tom, jestli hrajeme na Spartě, nebo přátelák v Uhříněvsi. Strašně si vážím toho, že můžu fotbal dělat profesionálně, a takhle jsem nad tím nepřemýšlel,“ řekl Kamil Vacek na tiskové konferenci Bohemians před začátkem jarní části soutěže.

V tréninkovém centru Bohemians v Uhříněvsi toho Kamil Vacek zatím moc nenahrál. Poté, co přišel hostovat z dánského Odense, podlehl jako téměř celý tým chřipkové epidemii. Trenér vršovického klubu Martin Hašek tak zatím zimní posilu v zápase neotestoval.

Očekávání má ale velká. „V loňském roce odehrál velmi málo utkání a bude potřebovat pár zápasů, aby přišel rytmus. Ale zásadní je, že je zdravý a má natrénováno. Pokud bude zdravý, bude ve druhé polovině jara patřit mezi nejlepší hráče ligy,“ věří trenér Martin Hašek.

‚Tréninky mají hlavu a patu‘

Kamil Vacek se Martinem Haškem znají už ze Sparty. Hašek mu tehdy hodně pomohl, aby se po zraněné mohl vrátit z B týmu Sparty mezi ligovou jedenáctku. Proto jejich setkání v Bohemians není úplně náhodné.

I možnost obnovení spolupráce s bývalým trenérem, přiměla dvojnásobného českého šampiona k příchodu do Ďolíčku:

„Je to skvělý trenér. Můžu to porovnat a tréninky mají hlavu a patu. Ví, co chce. A věřím, že má před sebou obrovskou trenérskou budoucnost. Má dar, že z každého hráče dokáže dostat maximum,“ chválí svého kouče největší zimní posila Bohemians.

Ve 20. kole se vršovičtí fotbalisté v čele s Kamilem Vackem pokusí na Letné porazit Spartu. Tři body brali Bohemians v lize proti Spartě naposledy v roce 2001. Zápas začíná v 17 hodin a server iROZHLAS ho nabídne v online přenosu.

