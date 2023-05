Kuriózní gól vlil Spartě krev do žil a přiblížil ji k titulu. Kouč Bohemians se Valeše po minele zastal

Fotbalistům Sparty chybí už jen bod k zisku ligového titulu. Letenští na domácím stadionu ve třetím kole nadstavby porazili Bohemians 2:1. V utkání sice prohrávali, do zápasu je ale vrátila velmi kuriózní situace, po které dostali příležitost srovnat skóre z penalty. Praha 9:29 21. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Roman Valeš v zápase se Spartou | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Běžela 69. minuta utkání když došlo k závaru v pokutovém území Bohemians. Vše vyřešil brankář Roman Valeš, ale na zemi zůstal ležet Jan Kuchta. Brankář Bohemians si v domnění, že se pískalo, postavil balon k rozehrávce volného kopu.

Jenže hvizd nezazněl, hra běžela dál a tak se Kuchta zvedl, balon vypíchnul a Valeš ho následně zfauloval. Nařízenou penaltu pak proměnil Ladislav Krejčí. Sparťanský kouč Brian Priske označil moment za stěžejní.

„Abych byl upřímný, situaci jsem neviděl, zrovna jsem se nekoukal, takže jsem byl překvapený jako všichni. Ještě že byl Kuchta připravený. Vlilo nám to krev do žil a vrátilo sebevědomí. V té fázi utkání nám to nešlo a kluci se díku tomuto vrátili do zápasu. Rozhodně to byl nejdůležitější moment utkání,“ řekl Priske.

Kuriózní situace zaskočila snad všechny přítomné, ani faulovaný Kuchta v první chvíli nevěděl, že hra normálně běží.

„Když jsem se tam válel, tak jsem samozřejmě za sebe neviděl, ale když jsem vstal, tak jsem viděl, jak na mě Krejčí kouká a řve, ať hraju,“ přiznal Kuchta, že ho na situaci upozornili spoluhráči.

Valešův nepochopitelný zkrat! Složil Kuchtu a zavinil penaltu pic.twitter.com/3FTxRCF1i9 — Deník Sport (@DenikSport) May 20, 2023

Hrubka Romana Valeše samozřejmě mrzela i trenéra Bohemians Jaroslava Veselého, po zápase se však svého brankáře zastal a naopak jeho výkony chválil.

„Ví, že to bylo hloupé. Jestli rozhodčí pískl nebo nepískl, to já nevím, ale i proto se musím Valiho zastat, protože chytal velmi dobrý zápas. Je potřeba vidět, co udělal dobrého a ne jen jednu věc. Nebudu tu ukazovat prstem na toho, komu se zrovna něco nepovede. Jsme tým a jako tým prohráváme i vyhráváme,“

Tentokrát to ale Bohemians na výhru nestačilo. Kvůli porážce se na ně na čtvrté místo bodově dotáhlo Slovácko a boj o evropské poháry se ještě více vyrovnal. Naopak Sparta se výrazně přiblížila k titulu. Stačí jí, když neprohraje poslední dva zápasy.