Důležitá výhra pro Spartu. ‚Odpracovali jsme to na 100 procent,‘ říká po zápase kapitán Haraslín

Do třetice všeho dobrého. Po dvou úvodních nezdarech se staronový trenér fotbalové Sparty Brian Priske konečně dočkal výhry. Pražané ve 2. kole Chance ligy až díky penaltě kapitána Lukáše Haraslína v nastaveném čase porazili Mladou Boleslav 3:2. Do důležité čtvrteční odvety 2. předkola Konferenční ligy tak půjdou v lepší náladě. Od zpravodaje z místa Praha 8:35 28. července 2025

„Určitě to pomůže sebevědomí. O tom není pochyb. Doufám ale, že hráči se ještě zlepší. Ukázali jsme dost dobrých věcí. Samozřejmě jsem ale viděl i rezervy. Některé ztráty míče byly zbytečné, ale v určitých pasážích hry jsem viděl posun v tom, jak chceme hrát v útoku i v obraně. To snad hráče před Aktobe povzbudí,“ prohlásil trenér fotbalistů Sparty Brian Priske.

V odvetě druhého předkola konferenční ligy proti Aktobe budou Pražané ve čtvrtek 31. července dohánět jednogólové manko z Kazachstánu. Výhra nad Mladou Boleslaví 3:2 by jim tak mohla zvednout sebevědomí, obzvlášť když od dubna v předchozích osmi soutěžních zápasech nedokázala Sparta zvítězit.

Důležitá výhra

„Samozřejmě jsme měli vzadu v hlavách, že jsme delší čas nevyhráli soutěžní zápas, a měli jsme na to ideální příležitost doma na Letné. Věděli jsme, že se musíme hlavně dobře naladit na čtvrteční zápas, který bude náročný. Potřebovali jsme ale zvládnout i tenhle a jsem velmi rád, že jsme to odpracovali na 100 procent,“ řekl po zápase kapitán Sparty Lukáš Haraslín.

Tento gól vám přináší Fruko Šulo… A taky Lukáš Haraslín ©️ #acsparta pic.twitter.com/WaRiSH0XKY — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 27, 2025

Právě on ve čtvrté nastavené minutě chladnokrevně dloubákem jako legendární Antonín Panenka rozhodl o prvním vítězství Pražanů v sezoně. Brian Priske po svém návratu do Sparty tak při obnovené premiéře na Letné mohl slavit výhru.

‚Letná je úžasné místo‘

„Už před zápasem jsem měl dobrý pocit, bylo příjemné být zpátky. Mám to tady rád. I tohle byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil. Nejde o to, že fanoušci vyvolávali mé jméno, jde o atmosféru. Letná je jedno z nejúžasnějších míst, fanoušci nás podporují po celý zápas. Po rozhodujícím gólu jsem si znovu uvědomil, proč jsem zpátky,“ dodal na adresu sparťanských fanoušků Priske.

Pozápasové oslavy by si Priske i jeho svěřenci rádi zopakovali už ve čtvrtek. Znamenalo by to totiž, že Sparta postoupila přes Aktobe do třetího předkola Konferenční ligy.