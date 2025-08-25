Jeho výkon se blížil ideálu, chválil Uchennu po dvou gólech Priske. Sparta díky jeho brankám vede tabulku
Fotbalisté Sparty jsou zpět v čele tabulky ligy. V 6. kole Chance ligy porazili Duklu 3:2, i když po úvodní půli 1:2 prohrávali. Hrdinou zápasu se stal domácí obránce Emmanuel Uchenna, který se trefil dvakrát po rohových kopech. Vedle Uchenny umístil balon do sítě i útočník Jan Kuchta.
Nigerijský obránce v neděli na Letné skóre otevřel i nakonec uzavřel. Poprvé se prosadil ve 20. minutě, kdy hlavou na přední tyči usměrnil míč do sítě po rohu Magnuse Andersena. V 74. minutě pak Uchenna rozhodl o výhře Sparty z téměř totožné situace, jen mu pro změnu přihrával Kaan Kairinen.
„Standardní situace hodně trénujeme, hlavně s Jackem Wilsonem, který to má na starost. Důležité bylo, abych se včas dostal na přední tyč, dobře načasoval náběh a výskok. Je to úžasný pocit, na góly jsem čekal dlouho. Jsem šťastný, že jsem mohl pomoct týmu,“ přiznal šťastný střelec Emannuel Uchenna, který si připsal premiérové soutěžní branky ve sparťanském dresu.
Dvou neuhlídaných standardních situací litoval po porážce na Letné trenér Dukly David Holoubek. „Bylo to výborně kopnuté a velký tlak na přední tyč. Potřebujete tam mít silné kluky, které to odhlavičkují. Tam se to skloubilo. Potom individuální síla a skvěle kopnuté standardní situace,“ chválil hráče soupeře Holoubek.
Emannuel Uchenna patří v této sezoně k nevytěžovanějším hráčům Sparty. Letenští si proti Dukle připsali už devátou soutěžní výhru v řadě a jednadvacetiletý obránce v těchto zápasech nechyběl na hřišti ani minutu.
„Jeho výkon se blížil ideálu, dělá velké pokroky. Proti Dukla byl fantastický v defenzivě. V ofenzivě už tolik ne, ale to není jeho úkol. Odehrál velmi dobrý zápas. Navíc dal dva góly, na které dlouho čekal,“ řekl o Uchennovi kouč Sparty Brian Priske.
Jeho svěřenci tak v této ligové sezoně zůstávají neporažení a v čele tabulky mají dvoubodový náskok před Slavií.