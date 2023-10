Tolik šancí neměli, ale druhý gól jsme měli dostat, přiznává Ryneš. Větší zápas v kariéře nehrál

Fotbalisté Sparty ve skupině Evropské ligy poprvé prohráli. Na stadionu v Seville ztratili vedení a domácímu Betisu podlehli 1:2. Na jediný gól Pražanů nahrál v prvním poločase Birmančevičovi Matěj Ryneš, se kterým krátce po utkání mluvil reportér Vojtěch Šilhan. Sevilla 10:06 6. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Ryneš v utkání Evropské ligy proti Betisu Sevilla | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Matěji, nástup byl vynikající. Takhle jste si to, předpokládám, představovali?

Představovali. Dali jsme brzo gól, to si myslím, že pomohlo. Celkově jsme je první půli tlačili, potom jsme ale dostali zbytečný gól, to se bohužel ve fotbale stává. Myslím, že v první půli skoro nic neměli, mohli jsme dát i další góly. Ve druhé půlce nás trochu přehrávali, ten gól jsme asi měli dostat. Pak jsme bohužel nedali šanci, to je škoda, ale myslím, že jsme odehráli hodně dobré utkání.

Už jste naznačil tu vyrovnávací branku, kdy Peter Vindahl udělal chybu. Jak moc to narušilo úvodní euforii?

Vezete se na vlně euforie, pak přijde taková hrubka... Vždycky, když dáte první gól, tak jste v euforii. Když jsme inkasovali, tak jsme to chtěli hodit za hlavu a hrát dál – a to se nám podařilo. Měli jsme pár dalších šancí, ale bohužel jsme gól nedali.

Z celkového pohledu soupeř přebral iniciativu, minimálně ve druhém poločase. Čím to bylo? Vám docházely síly, nebo byl Betis tak dobrý?

V první půli jsme to asi trochu napálili. Oni jsou na míči šikovní, dobře to točí a ťukají si to. Tolik šancí neměli, ale ta převaha tam byla a zaslouženě vyhráli.

Zatím stále sbíráte zkušenosti. Byl to pro vás zatím největší zápas v kariéře?

Myslím že asi ano. Před tolika lidmi a takový zápas jsem asi nikdy nehrál. Jsem strašně rád, že jsem si to mohl zkusit a doufám, že to bude pokračovat dál.