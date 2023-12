Byli jsme lepší, shodli se po výhře nad Betisem Krejčí s Haraslínem. Sparta živí naději na jaro v Evropě

Fotbalisté Sparty zůstali ve hře o postup do vyřazovací fáze Evropské ligy. V předposledním kole skupiny porazili Betis 1:0. Za dva týdny tak na Kypru čeká Pražany přímý souboj o přezimování v evropských pohárech. Praha 17:42 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté pražské Sparty Ladislav Krejčí, Lukáš Haraslín a Qazim Laci slaví gól | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: Profimedia

„Až do konce můžeme hrát o Evropskou ligu, to jsme přesně chtěli,“ prohlásil kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí po důležité výhře 1:0 nad Betisem Sevilla.

„Přesně pro tenhle typ zápasů to hrajeme. Abychom se porovnávali s většími týmy než jsme my a dokázali je porážet, to se povedlo. Jsem strašně rád za celý tým, zápas jsme zvládli jak výsledkově, tak herně,“ dodává Krejčí.

Na rozdíl od prvního vzájemného duelu na začátku října v Seville tentokrát Sparta vedení udržela. Po třinácti zápasech tak Betis poprvé prohrál. Rozhodující gól dal v úvodu druhé půle Lukáš Haraslín.

„V prvním zápase proti Betisu jsme měli také velkou šanci uspět, když ne zatři, tak alespoň za jeden bod. Tam jsem v závěru ztratili kontrolu, to se nám ale teď nestalo. Nepustili jsme je do žádných velkých šancí, v tomto zápase jsme určitě byli lepší,“ říká slovenský reprezentant.

V evropských pohárech český tým porazil španělského soupeře teprve podruhé z posledních 22 zápasů. A díky remíze Glasgow Rangers s Arisem Limassol 1:1 má Sparta zase osud ve svých rukách.

„Jsem na tým hrdý. To, jak kluci hráli, bylo v mnoha ohledech fantastické. Byl proti nám velmi dobrý soupeř, který je favoritem na vítězství ve skupině. Na týmový přístup, úsilí a mentalitu jsem nesmírně pyšný,“ chválil trenér Brian Priske své svěřence.

Jarní fázi Evropské ligy zajistí fotbalistům Sparty za dva týdny v kyperském Limassolu výhra nad tamním Arisem. Remíza nebo jakákoliv prohra o gól pošle Pražany do vyřazovací fáze konferenční ligy.